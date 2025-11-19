एक्सीडेंटल प्वाइंट बना कानपुर का गंगा बैराज; स्पीड टेस्ट मशीन के साथ पुलिस की निगरानी भी नहीं लगा पा रही 'रफ्तार' पर ब्रेक
एक साल में 10 लोगों की मौत, कई हुए घायल, पढ़िए इस सड़क से गुजरने में क्यों खौफ खाते हैं लोग?
Published : November 19, 2025 at 7:08 AM IST
कानपुर : शहर का गंगा बैराज अब हादसों के लिए जाना जाने लगा है. यहां पुल पर पहुंचते ही वाहन चालक सचेत हो जाते हैं. अक्सर यहां स्टंटबाजी के कारण हादसे होते रहते हैं. इसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है. इसके बावजूद 'रफ्तार' पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है.
शहर के नवाबगंज थाना से थोड़ा आगे बढ़ने पर जैसे ही कार सवार गंगा बैराज चौराहे पर पहुंचते हैं तो कुछ देर के लिए बेहद संजीदा हो जाते हैं. इस चौराहे से जो सीधी सड़क सामने की ओर (दाईं ओर) जाती है वह कानपुर-उन्नाव-लखनऊ मार्ग को आपस में जोड़ती है. इस सड़क से गुजरने में लोग खौफ खाते हैं.
10 दिन के अंदर छात्रा समेत 2 लोगों की मौत : पिछले कुछ समय से इस सड़क पर स्टंटबाजों ने अपने स्टंट और तेज रफ्तार से वाहन चालकों को डरा दिया है. उनकी मौजूदगी के सामने पुलिस भी नहीं टिकती. इसकी बानगी तब देखने को मिली, जब 10 दिनों के अंतराल में इस सड़क पर एक छात्रा व एक फैक्ट्री कर्मी ने दम तोड़ दिया.
कभी सुसाइड प्वाइंट कहा जाता था, अब एक्सीडेंटल ट्रैक : शहर के गंगा बैराज को कभी सुसाइड प्वाइंट के नाम से जाना जाता था. यहां आकर कई लोग अपनी जान दे देते थे. इन घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने पुल के किनारों पर लोहे की जालियां लगवा दीं. इससे इन घटनाओं में कमी आ गई.
अब यह एक्सीडेंटल ट्रैक बन गया है. गंगा बैराज चौराहे से उन्नाव की ओर बढ़ने पर करीब एक किलोमीटर एरिया में 2 पुलिस चौकी भी बनी हैं. बावजूद इसके यहां स्टंटबाज और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों को किसी भी तरह की कार्रवाई का डर नहीं रहता है.
यातायात पुलिस टीम को मिली स्पीड टेस्ट मशीन : शहर के गंगा बैराज चौराहे पर लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस की ओर से जिन यातायात विभाग के अफसरों व कर्मियों को तैनात किया गया है, उनकी बाइकों में स्पीड टेस्ट मशीन लगाई गई है. ऑटोमेटिक तकनीक पर काम करने वाली इन मशीनों में उन कार या बाइक सवारों की पूरी तस्वीर सेव हो जाती है जो तेज गति से वाहन चलाते हैं.
टीएसआई (Traffic Sub Inspector) मो. शमीम खां ने बताया कि 60 किलोमीटर प्रतिघंटे से ज्यादा की स्पीड में वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. वहीं डीसीपी सेंट्रल एसके सिंह ने बताया कि गंगा बैराज पर स्टंट करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी. तेज रफ्तार कार चालकों को भी सीधे जेल भेजा जाएगा.
पढ़िए गंगा बैराज पर हादसों में मौत के 2 मामले : सात नवंबर को स्टंटबाजी के चलते 23 साल की डीएवी कॉलेज में बीए अंतिम वर्ष की छात्रा रही भाविका की गंगा बैराज मार्ग पर मौत हो गई थी. बाइक सवार स्टंटबाज ने छात्रा की स्कूटी में टक्कर मार दी थी. मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई थी.
वहीं दूसरी ओर 16 नवंबर को साइकिल सवार फैक्ट्री कर्मी सुरेश निषाद (48) शाम को गंगा बैराज मार्ग से अपने घर जा रहे थे. इस दौरान बैराज स्थित मैगी प्वाइंट पर तेज रफ्तार कार सवार ने उन्हें रौंद दिया था. हादसे में उनकी मौत हो गई थी.
स्टंटबाजी और ओवरस्पीडिंग की कुछ अन्य घटनाएं : अप्रैल 2025 में किदवई नगर में कार रेसिंग के दौरान टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई थी. इसी महीने गश खाकर गिरे कोरियर डिलीवरी ब्वॉय को कार ने रौंद दिया था. जून 2024 में कंपनी बाग रैना मार्केट चौराहा पर कार सवार ने एक को रौंद दिया था.
इसी तरह सितंबर 2024 में जाजमऊ के सरैंया में घर के बाहर खेल रही 5 साल की बच्ची को कार ने रौंद दिया था. अगस्त 2024 में किदवई नगर में कार सीख रहे नाबालिग की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हो गई थी. पिछले एक साल में करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है.
अब पुलिस कार्रवाई के बारे में जानिए : पुलिस ने पिछले एक साल में 50 से अधिक स्टंटबाजों के खिलाफ कार्रवाई की है. जुर्माना लगाने के साथ कुछ बाइकें भी जब्त की गईं. कुछ के अभिभावकों को बुलाकर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई. मौजूदा समय स्पीड टेस्ट मशीन से निगरानी की जा रही है. ओवरस्पीड होने पर चालान काटे जा रहे हैं.
