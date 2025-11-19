ETV Bharat / state

एक्सीडेंटल प्वाइंट बना कानपुर का गंगा बैराज; स्पीड टेस्ट मशीन के साथ पुलिस की निगरानी भी नहीं लगा पा रही 'रफ्तार' पर ब्रेक

पुलिस कर रही स्टंटबाज और वाहनों की स्पीड की निगरानी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : शहर का गंगा बैराज अब हादसों के लिए जाना जाने लगा है. यहां पुल पर पहुंचते ही वाहन चालक सचेत हो जाते हैं. अक्सर यहां स्टंटबाजी के कारण हादसे होते रहते हैं. इसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है. इसके बावजूद 'रफ्तार' पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है. शहर के नवाबगंज थाना से थोड़ा आगे बढ़ने पर जैसे ही कार सवार गंगा बैराज चौराहे पर पहुंचते हैं तो कुछ देर के लिए बेहद संजीदा हो जाते हैं. इस चौराहे से जो सीधी सड़क सामने की ओर (दाईं ओर) जाती है वह कानपुर-उन्नाव-लखनऊ मार्ग को आपस में जोड़ती है. इस सड़क से गुजरने में लोग खौफ खाते हैं. गंगा बैराज पर स्टंटबाजों के कारण जा रही लोगों की जान. (Video Credit; ETV Bharat) 10 दिन के अंदर छात्रा समेत 2 लोगों की मौत : पिछले कुछ समय से इस सड़क पर स्टंटबाजों ने अपने स्टंट और तेज रफ्तार से वाहन चालकों को डरा दिया है. उनकी मौजूदगी के सामने पुलिस भी नहीं टिकती. इसकी बानगी तब देखने को मिली, जब 10 दिनों के अंतराल में इस सड़क पर एक छात्रा व एक फैक्ट्री कर्मी ने दम तोड़ दिया. कभी सुसाइड प्वाइंट कहा जाता था, अब एक्सीडेंटल ट्रैक : शहर के गंगा बैराज को कभी सुसाइड प्वाइंट के नाम से जाना जाता था. यहां आकर कई लोग अपनी जान दे देते थे. इन घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने पुल के किनारों पर लोहे की जालियां लगवा दीं. इससे इन घटनाओं में कमी आ गई. अब यह एक्सीडेंटल ट्रैक बन गया है. गंगा बैराज चौराहे से उन्नाव की ओर बढ़ने पर करीब एक किलोमीटर एरिया में 2 पुलिस चौकी भी बनी हैं. बावजूद इसके यहां स्टंटबाज और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों को किसी भी तरह की कार्रवाई का डर नहीं रहता है. यातायात पुलिस टीम को मिली स्पीड टेस्ट मशीन : शहर के गंगा बैराज चौराहे पर लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस की ओर से जिन यातायात विभाग के अफसरों व कर्मियों को तैनात किया गया है, उनकी बाइकों में स्पीड टेस्ट मशीन लगाई गई है. ऑटोमेटिक तकनीक पर काम करने वाली इन मशीनों में उन कार या बाइक सवारों की पूरी तस्वीर सेव हो जाती है जो तेज गति से वाहन चलाते हैं.