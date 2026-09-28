ETV Bharat / state

जुए के कर्ज ने बनाया चोर, पार्क की मिट्टी से निकली 24 किलो चांदी!

कोर्ट में की एक गलती और पुलिस ने दबोचा

कर्ज ने बनाया चोर
कर्ज ने बनाया चोर (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 7:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: फीलखाना थाना क्षेत्र में सर्राफा कारोबारी के घर हुई चांदी चोरी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. जुए और सट्टे में डूबे 10 लाख रुपये के कर्ज को उतारने के लिए वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी के पास से पुलिस ने 24.348 किलोग्राम चांदी बरामद कर ली है. शातिर चोर ने चोरी की गई चांदी को नानाराव पार्क में अलग-अलग जगहों पर जमीन के नीचे गाड़कर छिपा रखा था.

कैसे पकड़ा गया: मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि फीलखाना निवासी अभियुक्त सुधांशु अग्रवाल ने ग्रेजुएशन के बाद कल्याणपुर की एक कंपनी में काम करता था. जुए-सट्टे की लत के कारण उस पर भारी कर्ज हो गया था, जिसे चुकाने के लिए उसने अपने घर से महज 500 मीटर दूर स्थित ज्वैलर के मकान को निशाना बनाया.

कोर्ट में की एक गलती और पुलिस ने दबोचा (Video Credit: ETV Bharat)

घटनास्थल की गली में लगे सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल के दौरान आरोपी संदिग्ध अवस्था में झोला ले जाता नजर आया था. जब पुलिस ने इलाके में पूछताछ शुरू की, तो घबराकर आरोपी ने खुद ही कोर्ट में आख्या दाखिल कर अपने वांटेड होने की जानकारी मांगी. कोर्ट से रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया और उसकी निशानदेही पर नानाराव पार्क में दबाकर रखी गई 24.448 किलो चांदी बरामद कर उसे जेल भेज दिया.- सत्यजीत गुप्ता, डीसीपी ईस्ट


किसको बनाया था निशाना: पीड़ित सर्राफा कारोबारी किशोर सिंह ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए पुलिस को बताया कि वह चटाई मोहाल क्षेत्र के निवासी हैं और चौक सर्राफा में प्रियंका ज्वैलर्स के नाम से दुकान चलाते हैं. उनके मुताबिक, 12 सितंबर की रात करीब साढ़े आठ बजे वह दुकान से चांदी और 75 हजार रुपये नकद लेकर अपने दो मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे थे. उन्होंने चांदी और नगदी को कमरे की अलमारी में बंद करके चाबी वहीं रख दी थी. 18 सितंबर की रात करीब 9:30 बजे जब उनका बेटा अभय बाइक खड़ी करने नीचे गया, तब अलमारी का लॉकर खुला मिला और उसमें रखी चांदी और नकदी गायब थी, जिसके बाद उन्होंने तत्काल डायल-112 पर सूचना दी.

पुलिस की गिरफ्त में शातिर
पुलिस की गिरफ्त में शातिर (Photo Credit: ETV Bharat)



घटना की सूचना मिलने पर एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडेय और फीलखाना पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की गहन छानबीन शुरू की थी. पूछताछ के दौरान डीसीपी ईस्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार को चोरी की जानकारी वास्तव में 17 सितंबर को ही हो गई थी. हालांकि, पुलिस की पूछताछ और चांदी के बिल-इन्वॉइस मांगे जाने के डर से परिवार ने तुरंत शिकायत दर्ज नहीं कराई. इसके अलावा कारोबारी की बेटी प्रियंका की परीक्षा होने के कारण भी परिजनों ने परीक्षा समाप्त होने तक पुलिस को जानकारी देने में देरी की थी.

यह भी पढ़ें: 'स्मार्ट सिटी' बनारस में सड़ता पानी बना जानलेवा; मच्छर और बीमारियों का एपिसेंटर, वेंटिलेटर पर सरकारी व्यवस्था

TAGGED:

KANPUR SILVER THEFT
कानपुर चांदी चोरी
नानाराव पार्क कानपुर
ऑनलाइन सट्टा कर्ज अपराध
KANPUR BULLION TRADER ROBBERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.