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कानपुर में ऑयल टैंकरों से तेल चोरी का पर्दाफाश; 4 गिरफ्तार, 20 हजार लीटर तेल, एक टैंकर, कई हाई-टेक उपकरण बरामद

कानपुर : पनकी थाना पुलिस ने इंडियन ऑयल के डिपो से निकलने वाले टैंकरों से पेट्रोल और डीजल चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से चार आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. जबकि गिरोह का मुख्य सरगना फरार है. पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 20 हजार लीटर चोरी का तेल, एक तेल टैंकर, नकदी और ताले काटने वाले हाई-टेक उपकरण बरामद किए हैं.

पुलिस उपायुक्त पश्चिम एस. एम. कासिम आबिदी ने बताया कि पनकी थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह बिष्ट की टीम को शनिवार शाम को सटीक सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने शाम करीब 5:30 बजे अर्मापुर नहर के पास कालपी रोड स्थित एक हाते पर छापेमारी की गई थी. पुलिस ने घेराबंदी करके मौके से मुख्य अभियुक्त शेख शाहीन अख्तर उर्फ सानू, रोहित सैनी, आशीष कुमार श्रीवास्तव और पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को गिरफ्तार कर लिया.





पूछताछ में सामने आया कि यह हाता मुख्य आरोपी शानू और उसके पिता वकील अहमद का है. गिरोह के सदस्यों की टैंकर ड्राइवरों के साथ मिलीभगत रहती थी. डिपो से निकलने वाले टैंकरों को इस हाते में लाया जाता था. जहां गैस कटर से वाल्व का ताला काटकर मोटे पाइपों के जरिए तेल चोरी किया जाता था. आरोपी ड्राइवरों को अतिरिक्त कमाई का लालच देकर तेल निकालते थे. इस नेटवर्क में कुछ टैंकर मालिकों की संलिप्तता की बात भी सामने आई है. आरोपी चोरी के तेल को ब्लैक में ऊंचे दामों पर बेचते थे.