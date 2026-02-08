ETV Bharat / state

पुलिस के कार्रवाई न करने से हताश युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, हालत गंभीर

कानपुर : कल्याणपुर थाना क्षेत्र के खुर्द निवासी एक युवक पुलिस की कार्यशैली से इस कदर हताश हुआ कि उसने आत्महत्या करने की ठान ली. युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों और पड़ोसियों ने किसी तरह उसे बचाया और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने युवक को उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है.

कल्याणपुर एसीपी आशुतोष कुमार के मुताबिक घटना बीती 11 जनवरी को हुई वारदात से जुड़ी है. खुर्द निवासी अभिषेक दीक्षित का अपने पड़ोसी विशाल कटियार से बुलेट मोटरसाइकिल से तेज पटाखे की आवाज निकालने को लेकर विवाद हुआ था. आरोप है कि इसके बाद विशाल कटियार, शुभम और संजू सहित करीब एक दर्जन लोगों ने अभिषेक के घर में घुसकर मारपीट की थी. इसमें अभिषेक के भाई अनुराग का सिर फट गया था और उनकी मां गीता देवी को भी गंभीर चोटें आई थीं.





अभिषेक ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी. मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश और पुलिस आयुक्त के निर्देश लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी प्रभारी विनय तिवारी को लाइन हाजिर कर दिया गया था. चौकी प्रभारी पर कार्रवाई के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई. इसके चलते आरोपी लगातार मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस ने शुरुआत में भी इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और अब भी एक्शन नहीं ले रही है.

कल्याणपुर एसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि खुर्द निवासी युवक अभिषेक दीक्षित द्वारा आत्मदाह के प्रयास की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. युवक को गंभीर हालत में उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है. यदि किसी भी पुलिसकर्मी की भूमिका संदिग्ध या लापरवाही की पुष्टि होती है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.