कानपुर में भाजपा नेता पर चाकू और गोली से हमला; हालत गंभीर, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

रावतपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष पर हुआ जानलेवा हमला.

कानपुर में भाजपा नेता पर हमला.
कानपुर में भाजपा नेता पर हमला. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 2:01 PM IST

कानपुर : रावतपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात कुछ लोगों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष जानलेवा हमला किया गया है. हमलावरों ने भाजपा नेता पर चाकू से ताबड़तोड़ कई बार किए और तमंचे से गोली मारी दी. वारदात के बाद हमलावर भाजपा नेता को मृत समझ कर भाग गए. हालांकि भाजपा नेता का हैलेट अस्पताल में इलाज चल रहा है और हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. वहीं घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

कानपुर में भाजपा नेता पर जानलेवा हमला. (Video Credit : ETV Bharat)

डीसीपी एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि रावतपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात कुछ लोगों द्वारा भाजपा नेता सोनू राठौर पर जानलेवा हमले किए जाने की सूचना मिली थी. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने हमले में घायल सोनू राठौर को हैलेट अस्पताल पहुंचाया. जहां उनकी हालात खतरे से बाहर बताई जा रही है. सोनू राठौर पर चाकू से वार किए है और पीठ में गोली मारी गई है.

डीसीपी के मुताबिक घटना की जड़ में एक दुकान को लेकर विवाद है. सोनू राठौर की छपेड़ा पुलिया पर पूजन सामग्री की दुकान है. जिसे लेकर दूसरे पक्ष से लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है. मंगलवार रात सोनू किसी शादी समारोह से लौटने के बाद अपनी दुकान के पास पहुंचे थे. तभी पहले से घात लगाकर बैठे आरोपियों ने हमला बोल दिया. हमले में बजरंग दल के पूर्व नगर संयोजक अभिषेक विश्वकर्मा और उसके साथियों के नाम सामने आए हैं. वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. मुख्य आरोपी अभिषेक विश्वकर्माको गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य की तलाश में पुलिस टीम लगा दी गई है.

