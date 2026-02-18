ETV Bharat / state

कानपुर में भाजपा नेता पर चाकू और गोली से हमला; हालत गंभीर, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

कानपुर : रावतपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात कुछ लोगों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष जानलेवा हमला किया गया है. हमलावरों ने भाजपा नेता पर चाकू से ताबड़तोड़ कई बार किए और तमंचे से गोली मारी दी. वारदात के बाद हमलावर भाजपा नेता को मृत समझ कर भाग गए. हालांकि भाजपा नेता का हैलेट अस्पताल में इलाज चल रहा है और हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. वहीं घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

कानपुर में भाजपा नेता पर जानलेवा हमला. (Video Credit : ETV Bharat)

डीसीपी एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि रावतपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात कुछ लोगों द्वारा भाजपा नेता सोनू राठौर पर जानलेवा हमले किए जाने की सूचना मिली थी. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने हमले में घायल सोनू राठौर को हैलेट अस्पताल पहुंचाया. जहां उनकी हालात खतरे से बाहर बताई जा रही है. सोनू राठौर पर चाकू से वार किए है और पीठ में गोली मारी गई है.