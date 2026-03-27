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Forex Trading Scam; दुबई टूर और बड़े रिटर्न का झांसा देकर 50 करोड़ की ठगी, कानपुर के 30 से ज्यादा लोग हुए शिकार

पश्चिम बंगाल के वर्धमान निवासी मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी ने टीम बनाकर की धोखाधड़ी.

Forex Trading के नाम पर करोड़ों की ठगी.
Forex Trading के नाम पर करोड़ों की ठगी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 7:46 AM IST

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कानपुर : कानपुर समेत देशभर के 50 से ज्यादा निवेशकों के साथ करीब 50 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. ठगों ने फोरेक्स ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा और दुबई की सैर जैसे लुभावने ऑफर देकर लोगों को जालसाजी का शिकार बनाया. इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के फर्जीवाड़े में कानपुर के 30 से ज्यादा लोग अपनी कमाई गंवा चुके हैं. साइबर थाना पुलिस ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान निवासी मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी सहित अन्य सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



मामले का खुलासा तब हुआ जब कानपुर के रायपुरवा निवासी शैलेंद्र कुमार ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई. शैलेंद्र के मुताबिक करीब दो साल पहले उनके परिचितों ने उन्हें एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में बताया था जो फोरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग के जरिए हर महीने 5 से 6 प्रतिशत का रिटर्न देने का दावा करती थी. विश्वास जीतने के लिए मई 2024 में शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में मीटिंग की गई. जिसमें कोलकाता से आए कंपनी के प्रतिनिधियों ने खुद को अरबों रुपये के टर्नओवर वाली कंपनी का हिस्सा बताया और मुख्य कार्यालय दुबई में होने का दावा किया.



शैलेंद्र कुमार ने बताया कि ठगी को पुख्ता करने के लिए 15 फरवरी 2025 को उन्हें और यूपी के अन्य शहरों के निवेशकों को मुफ्त हवाई टिकट और वीजा देकर दुबई बुलाया गया था. वहां कंपनी की पांचवीं वर्षगांठ के नाम पर आयोजित भव्य कार्यक्रम और चकाचौंध को देखकर निवेशकों ने एमटीईई-9 नामक नए प्लान में करोड़ों रुपये लगा दिए. शैलेंद्र ने खुद भी 20 लाख रुपये का निवेश किया. कुछ समय बाद ही मुख्य आरोपी बबलू मंडल और उसकी पत्नी सर्वमनी मंडल ने फोन उठाना बंद कर दिया और दफ्तर भी बंद कर लिया.


एडीसीपी अंजली विश्वकर्मा ने बताया कि साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामला इन्वेस्टमेंट और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर की जा रही बड़े स्तर की धोखाधड़ी से जुड़ा है. जांच में सामने आया है कि दो शातिर अभियुक्तों ने देशभर के लोगों को अपना शिकार बनाया है. अब तक की पड़ताल में 30 से अधिक पीड़ितों और 50 करोड़ रुपये से ज्यादा के फ्रॉड का अनुमान है. इस गिरोह के नेटवर्क को खत्म करने के लिए विशेष टीम गठित कर जांच शुरू कर दी गई है.

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