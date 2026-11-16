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कानपुर के अपार्टमेंट में लगी आग; महिला और किशोर की मौत, कई लोग गंभीर रूप से झुलसे

कानपुर के राधिका अपार्टमेंट में लगी आग. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : फीलखाना थाना क्षेत्र के पटकापुर चौकी इलाके में स्थित राधिका अपार्टमेंट में सोमवार सुबह करीब साढ़े चार बजे अचानक आग लग गई. अग्निकांड में एक महिला और 15 साल के किशोर की मौत की सूचना है. जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और दमकल टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा ली है. शुरुआती जांच में आग भड़कने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है.

कानपुर के अपार्टमेंट में लगी भीषण आग. (Video Credit : ETV Bharat)



एसीपी अमित पांडे ने बताया कि सोमवार सुबह करीब साढ़े चार बजे राधिका अपार्टमेंट में आग लगने की खबर मिली थी. इसके तुरंत बाद दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और आग बुझाने का काम शुरू हुआ. अपार्टमेंट में करीब 12 फ्लैट हैं और आग लगने की वजह से कुछ लोग बगल की दीवारों से सटे हिस्सों में फंस गए थे. दमकलकर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक बुजुर्ग, कुछ महिलाओं और बच्चों समेत करीब छह लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था. बेहोशी की हालत में मिले एक व्यक्ति को उर्सला अस्पताल भेजा गया है.