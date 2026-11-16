कानपुर के अपार्टमेंट में लगी आग; महिला और किशोर की मौत, कई लोग गंभीर रूप से झुलसे
फीलखाना थाना क्षेत्र के पटकापुर चौकी इलाके में स्थित राधिका अपार्टमेंट में सुबह 4:30 बजे पार्किंग से भटकी आग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 10:53 AM IST
कानपुर : फीलखाना थाना क्षेत्र के पटकापुर चौकी इलाके में स्थित राधिका अपार्टमेंट में सोमवार सुबह करीब साढ़े चार बजे अचानक आग लग गई. अग्निकांड में एक महिला और 15 साल के किशोर की मौत की सूचना है. जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और दमकल टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा ली है. शुरुआती जांच में आग भड़कने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है.
एसीपी अमित पांडे ने बताया कि सोमवार सुबह करीब साढ़े चार बजे राधिका अपार्टमेंट में आग लगने की खबर मिली थी. इसके तुरंत बाद दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और आग बुझाने का काम शुरू हुआ. अपार्टमेंट में करीब 12 फ्लैट हैं और आग लगने की वजह से कुछ लोग बगल की दीवारों से सटे हिस्सों में फंस गए थे. दमकलकर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक बुजुर्ग, कुछ महिलाओं और बच्चों समेत करीब छह लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था. बेहोशी की हालत में मिले एक व्यक्ति को उर्सला अस्पताल भेजा गया है.
उर्सला अस्पताल के डॉ. शुभम जैन ने बताया कि राधिका अपार्टमेंट की घटना में झुलसे चार मरीज अस्पताल लाए गए थे. इनमें राखी नाम की महिला और 15 वर्षीय प्रांजुल बोथम की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी. इसके अलावा प्रांजुल की मां मीता करीब 40 प्रतिशत तक झुलस गई हैं. उनकी हालत गंभीर है. वहीं आग से बचने के लिए नीचे कूदने से वैभव गुप्ता नाम के युवक की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है. उन्हें हैलट अस्पताल रेफर किया गया है.
अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर रहने वाले राहुल गुप्ता ने बताया कि नीचे पार्किंग में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी. इस बारे में करीब एक घंटे बाद जानकारी हुई. इसी बीच आग काफी भड़क चुकी थी. अपार्टमेंट के सभी फ्लैटों में करीब 35 से 40 लोग रहते हैं.
बिहारी मंदिर के पास रहने वाले संदीप कुमार ने बताया कि सुबह अचानक धुआं दिखने पर अपार्टमेंट में आग लगने की जानकारी हुई थी. हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल था. लोगों ने दमकल विभाग और 112 नंबर पर फोन कर मदद मांगी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर केस्को से इलाके की बिजली कटवाई. इसके बाद दमकल की टीम ने आग बुझाई.
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