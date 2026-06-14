सपा प्रमुख की बेटी के मामले पर कानपुर में FIR दर्ज, विधायक हसन रूमी ने किया 1.11 लाख के इनाम का ऐलान
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में यूपी सरकार की ओर से अभीतक कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 7:35 AM IST
कानपुर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेटी की एआई जेनरेटेड अमर्यादित तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में कानपुर के साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. यह कार्रवाई अधिवक्ता प्रवीण यादव की शिकायत और पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद की गई है.
अधिवक्ता प्रवीण यादव ने बताया कि बीती 9 जून को सोशल मीडिया पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेटी को लेकर एआई जनरेटेड लड़के की फोटो के साथ बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी पार्टी और अधिवक्ता साथियों ने प्रार्थना पत्र पुलिस कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत किया. कमिश्नर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल साइबर थाने को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. साइबर पुलिस की विवेचना में अधिवक्ता संगठन कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है.
कैंट विधानसभा से सपा विधायक हसन रूमी ने भाजपा राज में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के गिरते स्तर पर चिंता जताई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा मुखिया के परिवार की झूठी तस्वीरें फैलाकर देश में भ्रम पैदा किया जा रहा है. विधायक ने घोषणा की है कि जो भी पुलिसकर्मी इस मामले में पहली गिरफ्तारी करेगा, उसे वे अपनी ओर से 1 लाख 11 हजार का नकद इनाम देंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होगा.
सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हाल ही में राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के आरोपों पर शुरू हुए विवाद के बाद से विरोधी राजनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर नेताओं के परिवारों और बच्चों को निशाना बना रहे हैं. उन्होंने ऐसी तस्वीरों को बनाने वाले मुख्य दोषी तक पहुंचकर सख्त सजा देने की मांग की है. विधायक ने कहा कि ऐसी मानसिक प्रताड़ना वे खुद भी झेल चुके हैं. उनके पूरे परिवार पर झूठे चारित्रिक आरोप लगाए गए थे. उन्होंने उम्मीद जताई है कि न्याय व्यवस्था इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी.
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