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Kanpur Green Park में क्रिकेट की आखिरी लीग, अब दो साल तक फैंस करेंगे क्रिकेट का इंतजार

कानपुर : सिविल लाइंस स्थित गंगा किनारे बसे ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम में चल रही यूपी टी-20 लीग के सभी मुकाबले छह सितंबर तक खेले जाएंगे. इसी दिन लीग का फाइनल होगा. इसके बाद आगामी दो साल के लिए स्टेडियम रेनोवेशन के लिए बंद कर दिया जाएगा. यूं भी कह सकते हैं कि अब ग्रीनपार्क में ये यूपी टी-20 लीग ही आखिरी लीग होगा और लगभग दो साल तक यहां क्रिकेटप्रेमियों को क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगा.

यूपी टी-20 लीग के गवर्निंग काउंसिल के सीनियर मेंबर संजीव कुमार सिंह ने बताया कि बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का कानपुर से गहरा लगाव है. उन्होंने पिछले कई साल से लगातार ग्रीनपार्क स्टेडियम को मैच दिलाए हैं. कुछ समय पहले ही बांग्लादेश से टीम इंडिया का मैच हुआ था. उसके बाद आस्ट्रेलिया ए व इंडिया ए के बीच मैच खेला गया. बीते कुछ साल से स्टेडियम में कुछ न कुछ खामियां सामने आ रही थीं. जिसे देखते हुए उप्र क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बीसीसीआई से लेकर प्रदेश सरकार तक अपनी बात पहुंचाई. इसके बाद स्टेडियम को नया लुक देने पर सहमित बनी और करोड़ों रुपये का बजट जारी हो चुका है. नये रंग में स्टेडियम के डेवलप होने के बाद निश्चित ही यहां कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच देखने को मिलेंगे.



संजीव कुमार सिंह ने कहा कि इन दिनों ग्रीनपार्क स्टेडियम में यूपी टी-20 लीग के मैच हो रहे हैं. लगातार यूपी की कई टीमों के खिलाड़ी यहां शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. क्रिकेटप्रेमी ग्रीनपार्क आएं और मैच देखें. आगामी छह सितंबर को लीग का फाइनल मैच होगा. उस दिन हमें स्टेडियम को फुल करना है. अधिक से अधिक दर्शक आएं, इसके लिए हम पूरी कवायद कर रहे हैं. मैचों के दौरान रोजाना दर्शकों को 200 पुरस्कार भी दिेए जा रहे हैं.

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