कानपुर के जागेश्वर धाम के ऐतिहासिक दंगल में महिला पहलवान पूनम के दांव ने लूटी महफिल
स्वतंत्रता सेनानियों के किस्सों से जुड़ा है ऐतिहासिक अखाड़ा. 10 हजार से अधिक दर्शकों ने कुश्ती का लुत्फ उठाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 11:32 AM IST|
Updated : August 11, 2026 at 12:07 PM IST
कानपुर : जागेश्वर धाम स्थित करीब 300 साल पुराने ऐतिहासिक अखाड़े में आयोजित 309वां दंगल सोमवार को संपन्न हुआ. सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर आयोजित होने वाले इस "महासंग्राम" में 10 हजार से अधिक दर्शकों ने कुश्ती के रोमांचक दांव-पेच देखे. इस आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों के नामी पहलवानों ने अपने दमखम और जोश का प्रदर्शन किया.
दंगल का सबसे रोमांचक पल तब आया जब दिल्ली की महिला पहलवान पूनम और बांदा के पुरुष पहलवान जय सिंह के बीच मुकाबला हुआ. तीन मिनट से अधिक चले इस कड़े संघर्ष में पूनम ने तकनीक का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आखिरी 13 सेकंड में लगातार तीन बार पटकनी देकर पुरुष पहलवान को चित कर दिया. पूनम के इस प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उनकी जीत पर समिति ने उन्हें 5,000 रुपये का विशेष प्रोत्साहन इनाम भी दिया.
आयोजन के दौरान कुल 55 कुश्ती के मुकाबले हुए. जिनमें महिला पहलवानों के बीच 6 मुकाबले विशेष आकर्षण रहे. आयोजकों के अनुसार कुश्तियों के लिए आकर्षक पुरस्कार राशि रखी गई थी. जिसमें सबसे बड़ा इनाम 1 लाख रुपये था. हालांकि, भूटान के जाने-माने पहलवान टिमटिम डोगरा पैर में चोट के कारण इस बार दंगल में भाग नहीं ले सके.
दंगल आयोजक जितेंद्र उर्फ जीतू पांडेय ने कहा कि कुछ आसामाजिक तत्वों ने बिना पंजीकरण के मैदान में घुसकर व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षा और नियमों की सख्ती के कारण दंगल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. अखाड़े का गौरवशाली इतिहास है. यहां कभी नाना राव पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई और चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी कुश्ती के दांव-पेच आजमाए थे.
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