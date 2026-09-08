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कानपुर: मेडिकल कॉलेज में छात्रा को हुआ डेंगू, दहशत में डॉक्टर

मेडिकल कॉलेज छात्रावास में लार्वा की जांच करते स्वास्थ्य विभाग के अफसर. ( Photo Credit; Media Cell, District Administration )

कानपुर: शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज (जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज) में एक छात्रा को डेंगू हो जाने के बाद हॉस्टल में रहने वाले सभी डॉक्टर दहशत हैं.

मंगलवार को सीएमओ के निर्देश पर जब स्वास्थ्य विभाग के अफसर जांच करने पहुंचे तो उन्हें छात्रावास परिसर में कई स्थानों पर गंदा पानी भरा मिला. अफसरों ने जब इस बाबत मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. संजय काला से बात की तो उन्होंने बताया कि एक सितंबर को ही इस मामले की जानकारी नगर आयुक्त समेत जलकल अफसरों को दी गई थी. जलकल जेई से बताया गया था कि रावतपुर से कंपनीबाग चौराह तक मुख्य सीवर लाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है. इस वजह से बारिश के बाद नाले का पानी ओवरफ्लो होकर डॉक्टर्स व कर्मियों के आवास के बाहर भर रहा है.

प्राचार्य ने कहा, पत्र भेजे आठ दिन हो चुके हैं, पर अफसरों द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है. जबकि अब कैंपस तक डेंगू आ चुका है. डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह कर रहे हैं. बोले अब इस मामले की जानकारी डिप्टी सीएम व सीएम को देंगे. ये अफसरों की घोर लापरवाही है.