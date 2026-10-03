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कानपुर में महिला सिपाही सुसाइड केस; शादीशुदा शिक्षक कर रहा था परेशान, सीडीआर से खुला राज

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; Kanpur Police )

कानपुर : महिला सिपाही सुसाइड मामले में पुलिस ने एक कोचिंग टीचर को गिरफ्तार किया है. महिला सिपाही की शिक्षक से फोन पर बात होती थी. महिला सिपाही की शादी के लिए घरवाले लड़के देख रहे थे. इसके चलते शिक्षक करीब हफ्तेभर से फोन करके उससे झगड़ा कर रहा था और शादी का दबाव बना रहा था. पुलिस ने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले आरोपी शिक्षक विक्रम सिंह चंदेल (43) को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया, रेउना थाना क्षेत्र के गिरसी गांव की रहने वाली प्रतीक्षा सिंह ने साल 2022 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गजनेर स्थित एक फिजिकल एकेडमी जॉइन की थी. इस एकेडमी को सचेंडी के बिनौर गांव का रहने वाला विक्रम सिंह चंदेल चलाता था. कोचिंग के दौरान ही शादीशुदा और दो बच्चों के पिता विक्रम सिंह ने प्रतीक्षा और उसकी छोटी बहन दीपा का भरोसा जीत लिया. धीरे-धीरे विक्रम का प्रतीक्षा के घर आना-जाना शुरू हो गया. प्रतीक्षा के पिता विजय सिंह किसान उसे अपने बेटे जैसा मानने लगे थे. इसी बीच दोनों के बीच फोन पर लगातार बातचीत होने लगी और नजदीकियां काफी बढ़ गईं. साल 2025 में प्रतीक्षा का चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर हो गया. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग अमेठी के मोहनगंज थाने में हुई. खाकी वर्दी पहनकर देश सेवा में जुटी प्रतीक्षा का जीवन सामान्य चल रहा था, लेकिन विक्रम सिंह लगातार उस पर हक जताने लगा. नौकरी में जाने के बाद भी आरोपी शिक्षक उसे फोन करके परेशान करने लगा. पुलिस जांच में सामने आया कि वह अब तक करीब हजारों बार प्रतीक्षा को फोन कर चुका था. पुलिस के मुताबिक, घटना से 6-7 दिन पहले विक्रम और प्रतीक्षा के बीच फोन पर ही किसी बात को लेकर तीखी बहस और विवाद हुआ था.