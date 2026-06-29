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बेटी से छेड़खानी से नाराज पिता ने अधिवक्ता पर तानी बंदूक, वीडियो वायरल होने के बाद दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज

कानपुर : कानपुर साउथ के बर्रा थाना क्षेत्र में बेटी से छेड़खानी के विवाद ने उस समय गंभीर रूप ले लिया, जब युवती के पिता ने आरोपी किशोर के अधिवक्ता पिता पर पिस्टल तान दी. घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

युवती के पिता का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले अधिवक्ता के बेटे द्वारा उनकी बेटी के साथ लंबे समय से गलत इशारे किए जा रहे थे. परिवार का कहना है कि उनके पास इस संबंध में वीडियो भी मौजूद हैं. बेटी की शिकायत के बाद जब परिजनों ने विरोध जताया तो दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया. मोहल्ले के लोगों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराने का प्रयास किया. इसी दौरान युवक के पिता घर के बाहर दोनों परिवारों के बीच बातचीत चल रही थी कि तभी युवती के पिता तमंचा लेकर पहुंचे और अधिवक्ता के सिर से सटाकर चेतावनी दी कि यदि भविष्य में उनकी बेटी के साथ दोबारा ऐसी हरकत हुई तो वह गोली मार देंगे. इसके बाद हथियार अपनी पत्नी को दे दिया.





दूसरी ओर अधिवक्ता सुशील कटियार का आरोप है कि 21 जून को वह कुछ लोगों के साथ घर के बाहर बातचीत कर रहे थे. तभी पड़ोस का युवक पिस्टल लेकर पहुंचा और उन्हें तथा उनके नाबालिग बेटे को जान से मारने की कोशिश की. मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति संभाली, जिसके बाद आरोपी धमकी देकर चला गया. बर्रा थाना प्रभारी रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवती के पिता की तलाश की जा रही है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी.