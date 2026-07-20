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कानपुर के किसान होंगे मालामाल, खेत-तालाब में खिल रहे हैं मोती

मोती और मत्स्य पालन से बढ़ रही किसानों की आय.

कानपुर के किसान होंगे मालामाल
कानपुर के किसान होंगे मालामाल (Photo Credit; मीडिया सेल, जिला प्रशासन)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 2:18 PM IST

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कानपुर: खेत तालाब अब केवल सिंचाई और वर्षा जल संचयन तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि, आय बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया बनता जा रहा है.

कानपुर के खेत-तालाब में खिल रहे हैं मोती (VIDEO Credit;मीडिया सेल, जिला प्रशासन)

कानपुर के संभुआ गांव के लोग अब खेत-तालाब का उपयोग सिंचाई से आगे बढ़कर अभिनव परियोजना के तहत मोती उत्पादन और मत्स्य पालन के रुप में कर रहे हैं. इस परियोजना से करीब 50 लाख रुपये के मोती और प्रति वर्ष चार लाख रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है.

मोती और मत्स्य पालन से बढ़ रही किसानों की आय
मोती और मत्स्य पालन से बढ़ रही किसानों की आय (Photo Credit;मीडिया सेल, जिला प्रशासन)
डीएम कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, सोमवार को वह शहर के बिधनू विकासखंड स्थित संभुआ गांव के एक तालाब में मोती उत्पादन और मत्स्य पालन का अभिनव प्रयोग देखने पहुंचे थे, जहां करीब 30 हजार सीपियों पर आधारित इस परियोजना में प्रति सीपी दो मोती तैयार किए जा रहे हैं. इनमें चयनित सीपियों में विशेष मोल्ड तकनीक के माध्यम से स्वस्तिक, भगवान गणेश, पुष्प, पत्तियों तथा अन्य कलात्मक आकृतियों वाले डिजाइनर पर्ल विकसित किए जा रहे हैं.
स्वस्तिक आकृतियों वाले पर्ल विकसित
स्वस्तिक आकृतियों वाले पर्ल विकसित (Photo Credit; मीडिया सेल, जिला प्रशासन)

लगभग 18 से 20 लाख रुपये की लागत वाली इस परियोजना से तैयार होने वाले मोती करीब 50 लाख रुपये तक के बिकने का अनुमान है. जबकि मत्स्य पालन से हर साल करीब चार लाख रुपये की अतिरिक्त आय होने की संभावना है. जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इस परियोजना का निरीक्षण कर अधिकारियों को इसे जिले के अन्य खेत, तालाबों संबंधी लाभार्थियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है. जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान लाभान्वित हो सकें.

अभिनव परियोजना के तहत मोती उत्पादन और मत्स्य पालन
अभिनव परियोजना के तहत मोती उत्पादन और मत्स्य पालन (Photo Credit; मीडिया सेल, जिला प्रशासन)

संभुआ गांव निवासी रश्मि वर्मा ने बताया इस परियोजना के साथ मत्स्य पालन को भी जोड़ा गया है. उनके दूसरे खेत तालाब में भी मत्स्य पालन किया जा रहा है और अब तक तीन बार मत्स्य उत्पादन किया जा चुका है. इससे हर साल लगभग चार लाख रुपये की अतिरिक्त आय होने की संभावना है. उन्होंने अन्य किसानों से भी तालाबों का उपयोग केवल सिंचाई तक सीमित न रखकर मत्स्य पालन, मोती की खेती तथा अन्य आयवर्धक गतिविधियों से जोड़ने की अपील की.

वहीं, निरीक्षण के दौरान डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि खेत-तालाब, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं. उन्होंने भूमि संरक्षण अधिकारी को निर्देश दिया कि जिले में खेत तालाब लाभार्थियों को मत्स्य पालन, मोती की खेती तथा अन्य बहुउद्देशीय गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रचार-प्रसार किए जाएं, जिससे अधिकाधिक किसान इस नवाचार को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकें.

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