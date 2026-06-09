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कानपुर में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले चार शातिर गिरफ्तार, कनाडा, यूके से जुड़े तार, कोरियर से भेजते थे फर्जी सर्टिफिकेट

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाले बड़े गिरोह से जुड़े चार आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी मार्कशीट व सर्टिफिकेट तैयार कर कोरियर के माध्यम से दूसरे शहरों में भेजते थे. इनके तार यूके, कनाडा समेत कई अन्य देशों तक जुड़े हैं. इससे पहले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. गैंग 2017 से काम कर रहा था. डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव की टीम ने हीरामन का पुरवा निवासी जियाउल हसन उर्फ समीर उर्फ आतिफ, नूरुद्दीन, हसन आसिफ और आमिर अहमद को गिरफ्तार किया है. पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया, आरोपी क्वालिटी प्रिंटर व डाई और मोहरों की मदद से मार्कशीट बनाते थे, जो बिल्कुल ओरिजनल लगती थी. जब उनके खातों की जांच की गई, तो आरोपी समीर के खाते में 49 लाख रुपये और उसके भाई हसन के खाते में 40 लाख रुपये मिले. एक सर्टिफिकेट की छपाई के लिए 10 हजार रुपये मिलता था. (Video Credit; ETV Bharat)