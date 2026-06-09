कानपुर में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले चार शातिर गिरफ्तार, कनाडा, यूके से जुड़े तार, कोरियर से भेजते थे फर्जी सर्टिफिकेट
आरोपी क्वालिटी प्रिंटर व डाई और मोहरों की मदद से मार्कशीट बनाते थे, जो बिल्कुल ओरिजनल लगती थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 5:40 PM IST
कानपुर : फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाले बड़े गिरोह से जुड़े चार आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी मार्कशीट व सर्टिफिकेट तैयार कर कोरियर के माध्यम से दूसरे शहरों में भेजते थे. इनके तार यूके, कनाडा समेत कई अन्य देशों तक जुड़े हैं. इससे पहले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. गैंग 2017 से काम कर रहा था.
डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव की टीम ने हीरामन का पुरवा निवासी जियाउल हसन उर्फ समीर उर्फ आतिफ, नूरुद्दीन, हसन आसिफ और आमिर अहमद को गिरफ्तार किया है. पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया, आरोपी क्वालिटी प्रिंटर व डाई और मोहरों की मदद से मार्कशीट बनाते थे, जो बिल्कुल ओरिजनल लगती थी. जब उनके खातों की जांच की गई, तो आरोपी समीर के खाते में 49 लाख रुपये और उसके भाई हसन के खाते में 40 लाख रुपये मिले.
एक करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन मिले : आरोपी आमिर के खाते से एक करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन मिले हैं. पुलिस की पड़ताल में इनके तार पूर्व में जेल जा चुके आरोपी शैलेंद्र व राघव सर्राफ से जुड़े थे. पुलिस कमिश्नर ने कहा, हमारी टीमें लंबे समय से इस मामले में काम कर रही थीं. हमारा लक्ष्य था, हम उन आरोपियों तक पहुंचे जो फर्जी मार्कशीट्स छापते हैं. एक सर्टिफिकेट की छपाई के लिए 10 हजार रुपये मिलता था.
850 प्रिंटेड पेपर मिले : पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया, आरोपी समीर के पास से पुलिस टीम को 850 प्रिंटेड पेपर मिले हैं. अब कमिश्नरेट पुलिस की ओर से आरोपी समीर के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है. अभी तक की जानकारी में सामने आया है, वह यूके, मैनचेस्टर व सऊदी अरब जा चुका है. आरोपी समीर, शैलेंद्र व राघव से अब एक साथ पूछताछ की जाएगी.
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