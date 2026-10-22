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कानपुर की 20 हजार करोड़ की परियोजनाओं पर मुहर; मेरठ-मथुरा की तर्ज पर होंगे विकास कार्य, खत्म होगा जाम का झंझट

बदलने वाली है औद्योगिक नगरी के तस्वीर. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : भले ही अभी तक औद्योगिक नगरी पर दिनभर जाम का दाग हो, महीनों से कई रूट्स पर मेट्रो का संचालन न हो पा रहा हो, अनवरगंज-मंधना एलीवेटेड रेलवे ट्रैक का काम शुरू न हुआ हो. बहरहाल अब बहुत जल्द औद्योगिक नगरी कानपुर के दिन बहुरेंगे.

जानकारी देते कानपुर के कमिश्नर के. विजयेंद्र पांडियन. (Video Credit : ETV Bharat) सीएम योगी ने 20 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृत करते हुए कानपुर के इस स्पेशल प्रोजेक्ट्स को अपनी ओर से मंजूरी दे दी है. अब शहर की सूरत बदलने के लिए नगर निगम, कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) समेत अन्य विभागों के अफसर फील्ड पर उतरेंगे और कानपुर के विकास को लेकर जमीनी स्तर पर काम करते दिखेंगे.