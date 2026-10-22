कानपुर की 20 हजार करोड़ की परियोजनाओं पर मुहर; मेरठ-मथुरा की तर्ज पर होंगे विकास कार्य, खत्म होगा जाम का झंझट
नगर निगम ने 500 से अधिक काम शुरू कराए. 900 करोड़ रुपये से जीटी रोड पर बनेगी एलीवेटेड रोड.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 11:42 AM IST|
Updated : October 22, 2026 at 12:14 PM IST
कानपुर : भले ही अभी तक औद्योगिक नगरी पर दिनभर जाम का दाग हो, महीनों से कई रूट्स पर मेट्रो का संचालन न हो पा रहा हो, अनवरगंज-मंधना एलीवेटेड रेलवे ट्रैक का काम शुरू न हुआ हो. बहरहाल अब बहुत जल्द औद्योगिक नगरी कानपुर के दिन बहुरेंगे.
सीएम योगी ने 20 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृत करते हुए कानपुर के इस स्पेशल प्रोजेक्ट्स को अपनी ओर से मंजूरी दे दी है. अब शहर की सूरत बदलने के लिए नगर निगम, कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) समेत अन्य विभागों के अफसर फील्ड पर उतरेंगे और कानपुर के विकास को लेकर जमीनी स्तर पर काम करते दिखेंगे.
कानपुर के कमिश्नर के. विजयेंद्र पांडियन का कहना है कि दिसंबर तक सभी 20 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण कर दिया जाएगा. फिर जितनी जल्दी संभव है, उतनी तेजी के साथ सभी कामों को पूरा कराया जाएगा.
अटल घाट मार्ग समेत कई मार्ग होंगे फोरलेन, रुकी मेट्रो भरेगी फर्राटा : कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन के अनुसार 20 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं में मुख्य रूप से बॉटनिकल गार्डन, अनवरगंज-मंधना रेलवे एलीवेटेड ट्रैक का निर्माण, गोल चौराहा से रामादेवी तक 900 करोड़ रुपये से एलीवेटेड रोड का निर्माण, घाटमपुर स्थित 620 मेगावाट के पॉवर प्लांट का शुभारंभ, अटल घाट मार्ग समेत अन्य मार्गों के फोरलेन किए जाने संबंधी काम होने हैं.
कमिश्नर के मुताबिक इन सभी कार्यों के पूरे हो जाने से कानपुर में जाम की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी. अभी तक जिन स्टेशंस पर मेट्रो का संचालन नहीं हो रहा है, वह भी अगले साल तक शुरू होगा. जिससे आमजन का सफर सुगम होगा. नगर निगम की ओर से दीपावली तक शहर के 500 मार्गों को दुरुस्त करने काम जोरों पर है. रोड बेहतर होने से राहगीरों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी.
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