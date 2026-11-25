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कानपुर एक्सप्रेस पर पथराव, कई यात्री घायल, कोच के शीशे टूटे, ट्रेन में नहीं चढ़ पाने से नाराज था युवक

कानपुर एक्सप्रेस पर पथराव. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : जूही आउटर केबिन के पास कानपुर एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 14153) पर एक युवक ने पथराव कर दिया. एस-1 समेत अन्य कोचों को निशाना बनाकर की गई इस पत्थरबाजी से यात्रियों में हड़कंप और दहशत फैल गई. अचानक हुए हमले में कोचों के शीशे टूट गए और कई यात्रियों को चोटें आईं. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला. सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची, घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया और रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

यात्रियों के मुताबिक, रेलवे ट्रैक के पास मौजूद एक युवक चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था. जब वह ट्रेन में नहीं चढ़ पाया तो गुस्से में उसने पटरियों के किनारे पड़े पत्थर उठाए और कानपुर एक्सप्रेस पर फेंकने शुरू कर दिए. एस-1 समेत कई कोचों के शीशों पर पत्थर लगे, जिससे कांच चटक गए और टूटकर अंदर गिरे. यात्रियों को संभलने तक का वक्त नहीं मिला और कई लोगों को चोटें आ गईं.