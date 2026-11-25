कानपुर एक्सप्रेस पर पथराव, कई यात्री घायल, कोच के शीशे टूटे, ट्रेन में नहीं चढ़ पाने से नाराज था युवक
जीआरपी कानपुर सेंट्रल में अज्ञात के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 152 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 11:00 PM IST
कानपुर : जूही आउटर केबिन के पास कानपुर एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 14153) पर एक युवक ने पथराव कर दिया. एस-1 समेत अन्य कोचों को निशाना बनाकर की गई इस पत्थरबाजी से यात्रियों में हड़कंप और दहशत फैल गई. अचानक हुए हमले में कोचों के शीशे टूट गए और कई यात्रियों को चोटें आईं. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला. सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची, घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया और रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
यात्रियों के मुताबिक, रेलवे ट्रैक के पास मौजूद एक युवक चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था. जब वह ट्रेन में नहीं चढ़ पाया तो गुस्से में उसने पटरियों के किनारे पड़े पत्थर उठाए और कानपुर एक्सप्रेस पर फेंकने शुरू कर दिए. एस-1 समेत कई कोचों के शीशों पर पत्थर लगे, जिससे कांच चटक गए और टूटकर अंदर गिरे. यात्रियों को संभलने तक का वक्त नहीं मिला और कई लोगों को चोटें आ गईं.
आरपीएफ के अनुसार, मंगलवार देर रात डीएससीआर प्रयागराज से घटना की सूचना मिली थी. इसके बाद आरपीएफ उपनिरीक्षक हिमांशु शर्मा ने पश्चिम यार्ड में सिग्नल नंबर 53 के पास किलोमीटर संख्या 1019/4038ए और 1019/39 के बीच मौका-मुआयना किया. जांच में कोचों के शीशे टूटे मिले और उन पर पत्थर लगने के निशान भी पाए गए.
आरपीएफ उपनिरीक्षक हिमांशु शर्मा की तहरीर के आधार पर जीआरपी कानपुर सेंट्रल में अज्ञात के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 152 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. पूरे मामले की जांच उपनिरीक्षक मुकुंद लाल यादव को सौंपी गई है. जीआरपी इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार दिलाया गया. आरपीएफ की तहरीर पर रेलवे एक्ट की धारा 152 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी व उसके संभावित साथियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है.
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