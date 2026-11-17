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कानपुर एक्सप्रेस का क्रेज; पहले ही दिन धड़ाधड़ बुक हुए टिकट, दिल्ली जाने वाली श्रम शक्ति का बनेगी विकल्प

16 नवंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : कानपुर एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 14153) का क्रेज पहले ही दिन सिर चढ़कर बोल रहा है. 19 नवंबर से कानपुर सेंट्रल से नियमित रूप से चलने वाली इस ट्रेन के लिए मंगलवार को जैसे ही रिजर्वेशन की विंडो खुली, टिकटों की बुकिंग के लिए यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. रात 8 बजे तक 19 नवंबर के सफर के लिए कुल 201 यात्रियों ने अपने टिकट पक्के करा लिए हैं.

रेलवे से मिले आंकड़ों के मुताबिक, पहले दिन बुक हुए टिकटों में स्लीपर और एसी दोनों ही श्रेणियों के यात्रियों की अच्छी संख्या रही. कुल बुकिंग में से 179 रिजर्वेशन स्लीपर क्लास में हुए हैं, जबकि 82 यात्रियों ने एसी थ्री, एसी थ्री इकोनॉमी और सेकेंड एसी में अपनी सीटें बुक कराई हैं. डिप्टी सीटीएम अकांशु गोविल ने बताया कि पहले ही दिन यात्रियों का ऐसा उत्साह देखकर साफ है कि 19 नवंबर को जब यह ट्रेन नियमित रूप से रवाना होगी, तो पूरी तरह फुल होकर जाएगी. बता दें कि, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 नवंबर को इस ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था.