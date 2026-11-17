कानपुर एक्सप्रेस का क्रेज; पहले ही दिन धड़ाधड़ बुक हुए टिकट, दिल्ली जाने वाली श्रम शक्ति का बनेगी विकल्प
रात 8 बजे तक 19 नवंबर के सफर के लिए कुल 201 यात्रियों ने अपने टिकट पक्के करा लिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 10:08 PM IST
कानपुर : कानपुर एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 14153) का क्रेज पहले ही दिन सिर चढ़कर बोल रहा है. 19 नवंबर से कानपुर सेंट्रल से नियमित रूप से चलने वाली इस ट्रेन के लिए मंगलवार को जैसे ही रिजर्वेशन की विंडो खुली, टिकटों की बुकिंग के लिए यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. रात 8 बजे तक 19 नवंबर के सफर के लिए कुल 201 यात्रियों ने अपने टिकट पक्के करा लिए हैं.
रेलवे से मिले आंकड़ों के मुताबिक, पहले दिन बुक हुए टिकटों में स्लीपर और एसी दोनों ही श्रेणियों के यात्रियों की अच्छी संख्या रही. कुल बुकिंग में से 179 रिजर्वेशन स्लीपर क्लास में हुए हैं, जबकि 82 यात्रियों ने एसी थ्री, एसी थ्री इकोनॉमी और सेकेंड एसी में अपनी सीटें बुक कराई हैं. डिप्टी सीटीएम अकांशु गोविल ने बताया कि पहले ही दिन यात्रियों का ऐसा उत्साह देखकर साफ है कि 19 नवंबर को जब यह ट्रेन नियमित रूप से रवाना होगी, तो पूरी तरह फुल होकर जाएगी. बता दें कि, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 नवंबर को इस ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था.
श्रम शक्ति एक्सप्रेस का सबसे बड़ा विकल्प : अब तक दिल्ली जाने वाले कानपुर के यात्रियों का सबसे बड़ा भरोसा 'श्रम शक्ति एक्सप्रेस' पर ही रहा है, लेकिन नई कानपुर एक्सप्रेस तेजी से इसका मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है. रेलवे के मुताबिक, इस ट्रेन के लोकप्रिय होने के पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं. पहला यह कि यह ट्रेन भी श्रम शक्ति की तरह एक 'ओवरनाइट' (रात भर का सफर तय करने वाली) ट्रेन है, जिससे यात्रियों का दिन का समय बचता है. दूसरा और सबसे अहम कारण यह है कि यह ट्रेन रास्ते के उन प्रमुख स्टेशनों पर भी रुकेगी, जहां के लिए कानपुर से हमेशा यात्रियों का अच्छा-खासा दबाव रहता है.
सभी 44 कोच आधुनिक LHB तकनीक से लैस : यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का इस ट्रेन में खास ख्याल रखा गया है. 19 नवंबर से नियमित रूप से चलने वाली कानपुर एक्सप्रेस के कुल दो रैक तैयार किए गए हैं. इन दोनों रैक के सभी 44 कोच आधुनिक एलएचबी (LHB) तकनीक वाले हैं. ये कोच न केवल आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद मजबूत माने जाते हैं, जिससे यात्रियों को दिल्ली तक के सफर में एक बेहद आरामदायक और नया अनुभव मिलेगा.
यह भी पढ़ें : खतरे में जलस्तर: अल नीनो की मार से यूपी के बांधों में थमा पानी, जानिए पिछले साल के मुकाबले कितने खाली हैं जलाशय