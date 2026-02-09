ETV Bharat / state

कानपुर में निर्यातकों के चेहरे खिले, अमेरिका से अब लेदर संग बढ़ेगा सैडलरी का कारोबार

सैडलरी कारोबारियों को मिलने लगे ऑर्डर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर में निर्यातकों का कहना था कि अमेरिका में टैरिफ दरें बढ़ने के कारण उनका कारोबार ठप सा हो गया था. टैरिफ दरें कम होने से अब कारोबार फिर से पटरी पर लौटेगा. यूपी के सैडलरी कारोबारी भी बेहद खुश हैं. उनका मानना है, पिछले छह महीनों में करोड़ों रुपये के आर्डर्स होल्ड हो गए थे. उनकी डिमांड फिर से आने लगी है. सैडलरी कारोबार 800 करोड़ रुपये तक बढ़ा: पिछले तीन सालों में कानपुर का सैडलरी कारोबार 800 करोड़ रुपये तक बढ़ा. इसमें सबसे अधिक निर्यात अमेरिका के साथ ही हुआ था. वहीं, सैडलरी के लिए अमेरिका के साथ ही अब निर्यातक यूरोप के सभी 27 देशों तक अपने कारोबार को विस्तार दे सकेंगे. जानकारी देते सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव, (Video Credit: ETV Bharat) इसके लिए भारत सरकार ने इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर लिया है. इसका लाभ भी निर्यातकों को आने वाले तीन से चार माह में मिलने लगेगा. अमेरिका से भारत का ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव रहा: फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने कहा, कारोबार के नजरिए से देखें तो अमेरिका का भारत से ट्रेड बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रहा. कुछ समय के लिए जरूर टैरिफ की दरों को बढ़ाया गया, जिससे निर्यातकों का कारोबार ठप हुआ. अब कारोबार पहले की तरह रफ्तार पकड़ेगा.