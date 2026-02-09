कानपुर में निर्यातकों के चेहरे खिले, अमेरिका से अब लेदर संग बढ़ेगा सैडलरी का कारोबार

कानपुर में निर्यातकों के चेहरे खिले, अमेरिका से अब लेदर संग बढ़ेगा सैडलरी का कारोबार
कानपुर में सैडलरी कारोबारियों ने कहा पिछले छह माह कारोबार में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था. अब ऑर्डर फिर से मिलने लगे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 9, 2026 at 6:43 PM IST
कानपुर: कानपुर में निर्यातकों का कहना था कि अमेरिका में टैरिफ दरें बढ़ने के कारण उनका कारोबार ठप सा हो गया था. टैरिफ दरें कम होने से अब कारोबार फिर से पटरी पर लौटेगा. यूपी के सैडलरी कारोबारी भी बेहद खुश हैं. उनका मानना है, पिछले छह महीनों में करोड़ों रुपये के आर्डर्स होल्ड हो गए थे. उनकी डिमांड फिर से आने लगी है.
सैडलरी कारोबार 800 करोड़ रुपये तक बढ़ा: पिछले तीन सालों में कानपुर का सैडलरी कारोबार 800 करोड़ रुपये तक बढ़ा. इसमें सबसे अधिक निर्यात अमेरिका के साथ ही हुआ था. वहीं, सैडलरी के लिए अमेरिका के साथ ही अब निर्यातक यूरोप के सभी 27 देशों तक अपने कारोबार को विस्तार दे सकेंगे.
इसके लिए भारत सरकार ने इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर लिया है. इसका लाभ भी निर्यातकों को आने वाले तीन से चार माह में मिलने लगेगा.
अमेरिका से भारत का ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव रहा: फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने कहा, कारोबार के नजरिए से देखें तो अमेरिका का भारत से ट्रेड बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रहा. कुछ समय के लिए जरूर टैरिफ की दरों को बढ़ाया गया, जिससे निर्यातकों का कारोबार ठप हुआ. अब कारोबार पहले की तरह रफ्तार पकड़ेगा.
पहले तीन से 11 प्रतिशत तक टैरिफ दर लागू थी: उन्होंने कहा निर्यातकों को देखना होगा कि अब उनके सभी उत्पादों पर टैरिफ की दरें 18 प्रतिशत ही लागू होंगी. जबकि साल 2024-25 तक उत्पादों पर तीन से 11 प्रतिशत तक टैरिफ की दरें लागू थीं. ऐसी स्थिति में निर्यातकों को अपनी कैलकुलेशन ठीक से करनी होगी.
जानिए क्या बोले सैडलरी कारोबारी: सैडलरी कारोबारी व लघु उद्योग भारती के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशील मोहन टकरु ने बताया पिछले छह माह में सैडलरी के कई उत्पादों के आर्डर्स अचानक रोक दिए गए थे. हालांकि, जैसे ही टैरिफ की दरों को 18 प्रतिशत किया गया, तो आर्डर्स आना शुरू हो गए. अमेरिका संग कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ था, लेकिन अब स्थितियां ठीक हैं. हम अपना कारोबार बढ़ाने जा रहे हैं.
कानपुर और उन्नाव में 95 प्रतिशत सैडलरी उत्पाद बनते हैं: काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी ने कहा कि कानपुर और उन्नाव ही पूरे एशिया में दो ऐसे शहर हैं, जहां से 95 प्रतिशत सैडलरी उत्पादों को तैयार किया जाता है. इनकी सप्लाई फिर अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत कई अन्य देशों में होती है. निश्चित तौर पर टैरिफ की दरों का कम होना सैडलरी कारोबारियों के लिए फायदेमंद है. कारोबारी केवल अपने कारोबार को देखें और अमेरिका संग पहले जैसा कारोबार करें.
पिछले तीन सालों में कानपुर से अमेरिका को सैडलरी निर्यात कारोबार की ये स्थिति:
- वर्ष 2022-23 में 1700 करोड़ रुपये का कारोबार.
- वर्ष 2023-24 में 2000 करोड़ रुपये का कारोबार.
- वर्ष 2024-25 में 2500 करोड़ रुपये का कारोबार.
यूपी से सैडलरी निर्यात की स्थिति:
- वर्ष 2022-23 में 3000 करोड़ रुपये का कारोबार.
- वर्ष 2023-24 में 3500 करोड़ रुपये का कारोबार.
- वर्ष 2024-25 में 4000 करोड़ रुपये का कारोबार.
