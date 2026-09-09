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यूपी के एक्सपोर्टर्स बेहाल; स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अनिश्चितता से कारोबार ठप, 4 हजार की जगह मांगा जा रहा 7000 डॉलर माल भाड़ा

उद्यमियों का विदेशी खरीदारों से संवाद नहीं हो पा रहा है, जिससे उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि कितना उत्पादन करना है. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और विदेश व्यापार मंत्रालय के सर्वे में निर्यातकों ने अपनी यह गंभीर समस्या अफसरों के सामने रखी है.

​कानपुर: देश में 15 अगस्त के बाद से त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन निर्यातकों के लिए आर्थिक चुनौतियों का दौर खत्म नहीं हो रहा. कुछ माह पहले खाड़ी देशों में बने युद्ध जैसे हालातों पर भले ही थोड़ी शांति हुई हो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अनिश्चितता के चलते यूपी के निर्यातकों के करोड़ों रुपये के ऑर्डर फंस गए हैं.

​कंटेनर भाड़े में भारी बढ़ोतरी से कारोबार प्रभावित: ​निर्यातकों ने बताया कि सामान्य दिनों में जिस कंटेनर के लिए 4,000 डॉलर खर्च करने पड़ते थे, अब उसके लिए 7,000 डॉलर तक मांगे जा रहे हैं. यह स्थिति तब है जब कंपनियों के पुराने उत्पाद पहले से फंसे हुए हैं और नए ऑर्डर न के बराबर मिल रहे हैं. हालांकि, अब सरकार ने शिपिंग कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्यातकों की मदद के लिए आगे आएं. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि रास्ता बार-बार बंद होने से खाड़ी देशों के अलावा यूके, यूएस और यूरोप में भी कारोबार ठप पड़ा है.

​धैर्य रखने और नए बाजार तलाशने की सलाह: ​इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य का कहना है कि जब तक होर्मुज पर स्थिति सामान्य नहीं होती, तब तक उद्योग जगत के सामने चुनौतियां बनी रहेंगी. उन्होंने सलाह दी कि इस समय निर्यातकों को धैर्य रखना होगा और कारोबार के लिए कुछ अन्य देशों की ओर रुख करना होगा. वहीं काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी ने कहा कि सरकार को तुरंत निर्यातकों के पक्ष में आकर कोई समाधान निकालना होगा. असद इराकी के मुताबिक अनिश्चितता के माहौल में फंड्स ब्लॉक हो चुके हैं और फ्रेट के दाम लगातार बढ़ रहे हैं.

​इमरजेंसी रीओपनिंग के बाद फिर गहराया संकट: ​फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि जब ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव बढ़ा था, तब अप्रैल में माहौल शांत होने पर 15 दिनों के लिए मार्ग खोला गया था. उस दौरान शुरुआती दिनों में इमिडिएट रीओपनिंग और बाद में स्टेबलाइजेशन एंड फ्यूचर आउटलुक का कॉन्सेप्ट लागू किया गया था. हालांकि, उस 15 दिन की अवधि के बीत जाने के बाद से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में रोजाना नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं. रास्ते पर लगातार असमंजस बने रहने के कारण ही निर्यात पूरी तरह से अनिश्चितता के भंवर में फंस गया है.

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