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कारोबारियों को मिले अवार्ड तो कहा-2030 तक 50 बिलियन डॉलर का कारोबार करेंगे

केंद्रीय क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार सेरेमनी. ( Media Cell, Council for Leather Exports )