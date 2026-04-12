कारोबारियों को मिले अवार्ड तो कहा-2030 तक 50 बिलियन डॉलर का कारोबार करेंगे
काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट की ओर से उद्यमियों को पांचवें सीएलई केंद्रीय क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार दिए गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 9:50 AM IST
कानपुर : देशभर के लेदर कारोबारियों का दावा है कि वह आगामी 2030 तक केंद्र सरकार की ओर से जो 50 बिलियन डॉलर का कारोबार लक्ष्य है, उसे जरूर पूरा करेंगे. उद्यमियों ने कहा उनके सामने पिछले साल से लगातार आर्थिक संकट का दौर जारी है. साथ ही कई चुनौतियां हैं, जिनसे उनका कारोबार ठप सा है. शनिवार को जब काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट की ओर से पांचवें सीएलई केंद्रीय क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार दिए गए तो मौजूद 100 से अधिक उद्यमियों के चेहरे खिल गए.
मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि उप्र व देश के लिए उद्यमियों की भूमिका अहम होती है. वह प्रदेश व देश की आर्थिक प्रगति में अपना पूरा योगदान देते हैं. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उद्यमियों को अवार्ड दिए.
काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के वाइस चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने कहा कि चुनौतियों के बीच केंद्र व प्रदेश सरकार से लगातार मदद मिल रही है. चाहे केंद्र सरकार की रिलीफ स्कीम हो या अन्य योजनाएं. बोले, जैसे ही मिडिल ईस्ट वॉर की स्थितियां ठीक होंगी तो उद्यमी पूरी रफ्तार के साथ अपने निर्यात कारोबार को गति देंगे. सीजफायर के बाद जो 14 दिनों का गैप मिला है, उसमें 300-400 करोड़ रुपये के जो आर्डर्स फंसे थे, उन्हें अब रिलीज कर दिया गया है.
जाजमऊ प्रवेश द्वार का सुंदरीकरण जल्द : विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि शहर में जाजमऊ प्रवेश द्वार का जल्द से जल्द सुंदरीकरण कराया जाएगा. इसके लिए लगातार विभागीय अफसरों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि जब दूसरे शहरों से उद्यमी हमारे शहर में प्रवेश करेंगे तो उन्हें एक नया लुक मिलेगा. कार्यक्रम में सीएलई के क्षेत्रीय अध्यक्ष यादवेंद्र सचान, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी, जावेद इकबाल समेत कई अन्य उद्यमी उपस्थित रहे.
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