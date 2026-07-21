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कानपुर मेट्रो में सफर के साथ लीजिए लजीज व्यंजनों का स्वाद, आईआईटी से लेकर नौबस्ता तक 40 से अधिक आउटलेट्स खुले

कानपुर में प्रधानमंत्री के ईज ऑफ ट्रैवलिंग का सपना हो रहा साकार. सालाना 20 करोड़ रुपये की कमाई से मेट्रो के अफसरों ने जताई खुशी.

कानपुर मेट्रो स्टेशनों पर खुले व्यंजनों के ऑउटलेट्स.
कानपुर मेट्रो स्टेशनों पर खुले व्यंजनों के ऑउटलेट्स. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 12:08 PM IST

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कानपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कानपुर की 50 लाख की आबादी को मेट्रो की सौगात दी थी, तभी ये परिकल्पना की गई थी कि मेट्रो के सफर द्वारा ईज ऑफ ट्रैवलिंग भी होगी. अब पीएम मोदी का सपना कानपुर में साकार हो रहा है. आईआईटी कानपुर से लेकर जो यात्री मेट्रो से अभी कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक सफर कर रहे हैं, वह स्टेशंस के बाहर बने आउटलेट्स में अपने मनपसंद लजीज व्यंजनों का स्वाद भी ले रहे हैं.

आईआईटी से लेकर नौबस्ता तक 20 स्टेशनों के बाहर विभिन्न नामचीन कंपनियों के 40 से अधिक आउटलेट्स खुल चुके हैं. जिनमें यात्री मिठाई, मोमोज, पिज्जा, इडली, डोसा समेत अन्य व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं. वहीं, खास बात ये भी है कि आईआईटी कानपुर से लेकर मोतीझील के बाद चुन्नीगंज, बड़ा चौराहा, नवीन मार्केट, जनरलगंज स्टेशंस को ऐसे स्थानों पर बनाया गया है, जहां से यात्री कानपुर कोर्ट, डीएम आफिस, पुलिस आयुक्त कार्यालय, जीआईसी, परेड चौराहा समेत अन्य प्रमुख स्थानों पर भी आसानी से पहुंच सकते हैं.


ज्वाइंट जीएम जनसंपर्क विभाग पंचानन मिश्रा ने कहा, आउटलेट्स के मामले में कानपुर, लखनऊ से आगे निकल चुका है. यह एक व्यापारिक शहर है. जिसका लाभ अब कानपुरवासियों को मिल रहा है. वे मेट्रो के सफर संग स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ ले सकते हैं. मेट्रो में अपना बर्थडे भी सेलीब्रेट कर सकते हैं. पंचानन मिश्रा के अनुसार कुछ दिनों बाद ही अब कानपुर सेंट्रल से लेकर नौबस्ता तक मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा. सभी नए स्टेशंस बनकर तैयार हो चुके हैं. मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) की रिपोर्ट आनी बाकी है. ऐसे में अगस्त के पहले हफ्ते से मेट्रो का सफर यात्री कर सकेंगे.

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