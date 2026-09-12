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रूस से सुरक्षित कानपुर लौटे इंजीनियर चंदन गुप्ता; केंद्र सरकार से मांगी मदद, कहा- अब नहीं करूंगा विदेश में नौकरी

यह वीडियो सामने आने के बाद के बाद सरकारी एजेंसियों ने तुरंत संज्ञान लिया. इसके बाद भारतीय इंजीनियर चंदन गुप्ता सुरक्षित तरीके से कानपुर स्थित अपने घर लौट आए.

कानपुर: कानपुर के यशोदा नगर निवासी स्नेहा गुप्ता ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से गुहार लगाते हुए कहा था कि उनके पति को रूस की सेना ने बंधक बना लिया है.

रूस में टूरिस्ट प्लेस से पुलिस ने किया था गिरफ्तार: कानपुर में पत्रकारों से बात करते हुए चंदन ने अपनी आपबीती बताई. उन्होंने बताया कि वह कुछ दिनों पहले अपने दोस्तों के साथ रूस के एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस पर घूम रहे थे. तभी अचानक वहां पुलिस आई और उन्हें पकड़कर थाने ले गई. थाने में पुलिस अधिकारियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने नशे की हालत में एक एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की है.

जैकेट में रखे फोन से भेजी थी ऑफिस को लोकेशन: चंदन ने बताया कि उन्हें और उनके साथी आशीष को 48 घंटे तक थाने में बंद रखा गया. इस दौरान उन्होंने जैकेट में छिपे एक फोन से अपने ऑफिस में लोकेशन भेजी और पूरी बात बताई. इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां जज ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई. चंदन और उनकी पत्नी स्नेहा ने आरोप लगाया कि वहां भारतीय दूतावास से वैसी मदद नहीं मिली जैसी उम्मीद थी.

विदेश जाने के नाम से लगने लगा डर: चंदन ने कहा कि रूस में इस तरह की घटना होने के बाद से वे काफी दुखी और डरे हुए हैं. अब उन्हें विदेश का नाम सुनते ही डर लगने लगा है और वे आगे कभी विदेश में नौकरी करने नहीं जाएंगे. उन्होंने कहा कि रूस में भारतीयों को बेवजह परेशान किया जा रहा है. चंदन और उनके परिवार ने केंद्र सरकार से इस मामले में संज्ञान लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की है.

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