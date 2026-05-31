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कानपुर में बंद फ्लैट से बुजुर्ग का शव बरामद, पांच दिनों से साथ रह रही थी बहन

नजीराबाद थाना क्षेत्र के लाजपत नगर स्थित केसी अपार्टमेंट का मामला.

कानपुर ; बंद फ्लैट से बुजुर्ग का शव बरामद.
कानपुर ; बंद फ्लैट से बुजुर्ग का शव बरामद. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 10:27 AM IST

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कानपुर : लाजपत नगर स्थित केसी अपार्टमेंट के एक बंद फ्लैट से पुलिस ने एक बुजुर्ग का शव बरामद किया है. अपार्टमेंट से तेज दुर्गंध आने के बाद स्थानीय निवासियों ने पुलिस को सूचना दी थी. सूचना मिलने पर एसीपी स्वरूप नगर और फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची नजीराबाद थाना पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा तोड़कर भीतर प्रवेश किया. जिसके बाद बुजुर्ग का शव बरामद किया गया. वृद्ध की पहचान अरुण कुमार मलिक (69) के रूप में हुई है. वे मूल रूप से बिहार के दरभंगा के निवासी थे और अपनी बहन हेमलता (58) के साथ पिछले सात वर्षों से इस अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर स्थित फ्लैट में रह रहे थे.

पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि करीब 5 दिनों से दुर्गंध फैली हुई थी, लेकिन ऐसी घटना की उम्मीद नहीं थी. दुर्गंध का दायरा बढ़ने पर शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई. बताया जा रहा कि वृद्ध की मृत्यु लगभग पांच दिन पहले हो गई थी. इस दौरान उनकी बहन हेमलता (58) उसी फ्लैट में थीं.



एडीसीपी सेंट्रल डॉ. अर्चना सिंह के अनुसार फ्लैट के पहले कमरे में बुजुर्ग का शव औंधे मुंह पड़ा था. तलाशी के दौरान हेमलता दूसरे कमरे में पाई गईं. घटना के संबंध में पूछताछ किए जाने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और पूरी तरह मौन रहीं. इसके बाद उन्हें वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है. जहां उनकी काउंसिलिंग की जा रही है. परिवार के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. मौके से कुछ दस्तावेज और पहचान पत्र मिले हैं. आधार कार्ड में दोनों के पिता का नाम समान होने के आधार पर उनके भाई-बहन होने की पुष्टि हुई है. इसके अलावा घर से वायुसेना और पीडब्ल्यूडी के आईडी कार्ड बरामद हुए हैं. जिनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

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