चीन की एप से ठगी करने वाले 8 आरोपी अरेस्ट, इंडोनेशिया के हैंडलर्स की मदद से कर रहे थे जालसाजी
आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में स्मार्टफोन समेत अन्य दस्तावेज मिले हैं. पुलिस जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश का दावा कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 27, 2025 at 9:15 PM IST
कानपुर : कमिश्नरेट पुलिस ने मोटा मुनाफा का लालच देकर निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले आठ आरोपियों को अरेस्ट किया है. आरोपी चीन की एप और इंडोनेशिया के हैंडलर्स की मदद से लोगों के साथ ठगी कर रहे थे. मामले में लखनऊ, गोंडा और फतेहपुर के रहने वाले आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. यह जानकारी जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर आशुतोष कुमार ने शनिवार मीडिया से साझा की.
जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर आशुतोष कुमार के मुताबिक शेयर मार्केट और आईपीओ में निवेश कर अधिक लाभ का झांसा देकर कुछ डॉक्टरों से 5.70 करोड़ रुपये की ठगी की सूचना पर पुलिस टीम काम कर रही थी. सुरागरसी के बाद लखनऊ, गोंडा और फतेहपुर के रहने वाले सलमान, अश्विन, शिव कुमार, निखिल, अभय मिश्रा, योगेंद्र सिंह, आलोक कुमार व शिवम पटेल को गिरफ्तार किया गया.
पूछताछ में सामने आया कि आरोपी चीन की एप और विदेशी हैंडलर्स की मदद से इंडोनेशिया के बैंक खातों में रकम निवेश कराते थे. निवेश राशि के एवज में मुनाफा भी देते थे. जब निवेशकों का विश्वास जीत लेते थे तब उनसे ठगी कर लेते थे. आरोपियों ने ठगी की राशि क्रिप्टो करेंसी में बदलकर लाभ कमाते थे. इसके अलावा भारतीय मुद्रा को यूएस डॉलर में भी बदला. आरोपी अक्सर बुजुर्ग निवेशकों को शिकार बनाते थे. आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में स्मार्टफोन समेत अन्य दस्तावेज मिले हैं. जल्द ही इनके पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा.
यह भी पढ़ें : WhatsApp पर इंग्लैंड से आई कॉल, महंगे आईफोन का दिया लालच, तस्करी में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख ठगे
यह भी पढ़ें : Kanpur में 70 दिनों में धन दोगुना करने का झांसा देकर ठग लिए करोड़ों, मुख्य आरोपी गिरफ्तार