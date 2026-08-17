कानपुर बना देश का डिफेंस हब; बर्फीले तूफान में जान बचाने वाली 'स्मार्ट वर्दी' से लेकर अभेद्य बुलेटप्रूफ जैकेट तक
डीएमएसआरडीई व यूपीटीटीआई पहली बार बना रहे स्मार्ट वर्दी, ओईएफ ने गढ़चिरौली व केरल पुलिस को दी जैकेट्स
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 2:35 PM IST
कानपुर: जो कानपुर सालों पहले अपनी कपड़ा मिलों के लिए पूरी दुनिया में 'पूरब का मैनचेस्टर' कहा जाता था, आज वही कानपुर भारतीय सेना का सबसे आधुनिक 'ग्लोबल सुपर कवच' तैयार कर रहा है. उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत कानपुर अब केवल बारूद और ऑर्डनेंस का केंद्र नहीं रहा, बल्कि यहां अत्याधुनिक विज्ञान की मदद से सेना का भविष्य लिखा जा रहा है. एक तरफ डीआरडीओ की डीएमएसआरडीई लैब और यूपीटीटीआई जैसे संस्थान मिलकर सैनिकों के लिए ऐसी पहली बार 'स्मार्ट यूनिफॉर्म' बना रहे हैं, जो बर्फीले तूफान में उनकी लोकेशन ट्रैक करेगी, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे हल्की और मजबूत बुलेटप्रूफ जैकेट भी इसी धरती पर आकार ले रही है.
डिफेंस कॉरिडोर के जरिए कानपुर का यह कायाकल्प प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'यूपी डिफेंस हब' के विजन की लाइव तस्वीर है. जब कानपुर की लैब्स से निकली तकनीक सीमाओं पर मुस्तैद जवानों के शरीर पर कवच बनकर सजेगी, तब हर एक उत्तर प्रदेश वासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. यह सिर्फ औद्योगिक विकास नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता को तकनीकी रूप से अजेय बनाने की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हुंकार है.पढ़िए संवाददाता समीर दीक्षित की रिपोर्ट....
जानिए किस तरह की तैयारी
देश की सेना को कानपुर की आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री में बनी एक ऐसी यूनिफॉर्म पोंचो मुहैया कराई जा चुकी है, जो सैनिकों के लिए कई मायनों में मददगार है. यही नहीं, कानपुर में अदाणी समूह की ओर से डिफेंस सेक्टर की पहली यूनिट स्थापित कर ली गई है. यहां पर उच्च गुणवत्ता वाले कई अन्य हथियार बन रहे हैं. उद्योग विभाग की ओर से डिफेंस सेक्टर से संबंधित 11 इकाईयों से एमओयू भी हो चुका है. जिनमें हथियारों संग रक्षा क्षेत्र के अन्य जरूरतों वाली सामग्रियों को तैयार किया जाएगा. ऐसे में कहा जा सकता है, आने वाले समय में कानपुर देश का डिफेंस हब होगा, यह अतिशयोक्ति नहीं है.
जवानों के लिए बन रही स्मार्ट वर्दी
शहर के उप्र वस्त्र एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (यूपीटीटीआई) में पहली बार देश के सैनिकों के लिए एक ऐसी स्मार्ट वर्दी बन रही है, बर्फ में भी उनको ट्रेस किया जा सके. जबकि दुश्मनों की नजरों से वे ओझल रहेंगे. अपने साथी की लोकेशन जानने के लिए दूसरे जवानों को किसी तरह के कोई उपकरण नहीं उपयोग करने होंगे. जो जवान बर्फ में फंसा होगा, उसकी वर्दी से ही उसे ट्रेस किया जा सकेगा.
दरअसल कानपुर के उप्र वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान (यूपीटीटीआई) में पहली बार देश के जवानों के लिए एक ऐसी सेंसर आधारित वर्दी बन रही है, जिसे स्मार्ट वर्दी कहा गया है. संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर (डीन एकेडमिक) मुकेश सिंह ने बताया कि, हम वर्दी में न तो सेंसर्स को चिपकाएंगे न ही कहीं फिट करेंगे. वर्दी के लिए जो फैब्रिक की बुनाई होगी, उसमें ही उसे लगा देंगे. इसके बाद इसे जीपीएस सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा. इसके अलावा इस खास प्रकार की वर्दी में विशेष प्रकार की कंडक्टिंग इंक्स, एंटीना, माइक्रोचिप्स को भी लगाया जाएगा. जिससे किसी भी जवान को ढूंढने में आसानी हो. कहा, इस शोध कार्य में संस्थान के फैकल्टी मेंबर, छात्र और डीएमएसआरडीई के विशेषज्ञ एक साथ मिलकर काम करेंगे. महज दो सालों में वर्दी को तैयार कर देंगे.
केरल व गढ़चिरौली पुलिस को मिलीं अभेद्य बुलेटप्रूफ जैकेट्स, सैनिकों को पोंचो
कानपुर की आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री में सैनिकों के लिए तैयार की गई एक खास तरह की यूनिफॉर्म पोंचो देश के 58 हजार सैनिकों के पास पहुंच चुकी है. इसी तरह ओईएफ की ओर से बनाई गई लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी गढ़चिरौली व केरल पुलिस को दी गई है. शहर की ओईएफ में लगातार सैनिकों की मदद के लिए तमाम तरह के उत्पाद बनते रहते हैं. ओईएफ के चीफ जनरल मैनेजर डॉ. अनिल रंगा ने बताया कि पोंचो सैनिकों के लिए पहनने से लेकर उनके लिए छोटे टेंट के रूप में भी सहायक बनती है. इसके अलावा इसे बारिश के दौरान रेनकोट की तरह उपयोग भी कर सकते हैं. साथ ही कभी कभार सैनिकों के लिए यह एक चादर की तरह उपयोग होने वाली यूनिफॉर्म भी है. इसका फैब्रिक बहुत उच्च गुणवत्ता का है.
इसी तरह बुलेटप्रूफ जैकेट को लेकर कहा कि इस जैकेट का वजन महज साढ़े छह किलोग्राम है. वहीं, इसकी कीमत 80 हजार रुपये है. 200-200 जैकेट्स गढ़चिरौली व केरल पुलिस के जवानों को दी गई हैं. इनके परिणाम शानदार रहे.
अदाणी समूह तैयार कर रहा बुलेट्स, बनेंगे शेल्स व रायफल व गंस के पार्ट्स
कानपुर एक डिफेंस हब को लेकर शहर के उपायुक्त उद्योग अंजनीश प्रताप सिंह ने बताया कि शहर में रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित चार पीएसयू तो पहले से हैं, जहां विभिन्न प्रकार के हथियार बनते हैं. अब कानपुर में रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत कई निजी औद्योगिक इकाईयां व समूह भी उत्पाद तैयार कर रहे हैं. इनमें अडाणी समूह की ओर से साढ़ थाना क्षेत्र में जो यूनिट संचालित की गई है, उसमें अभी बुलेट्स व कई हथियार बन रहे हैं. जबकि आने वाले समय में यहां विभिन्न प्रकार के शेल्स भी बनाए जाएंगे. इसी तरह उद्योग विभाग ने डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने के लिए 11 इकाईयों संग करार किया है. बहुत जल्द अब कानपुर में रायफल व तरह-तरह की गंस के पार्ट्स भी बनेंगे. शहर की पहचान अब निजी क्षेत्र में डिफेंस नोड के तौर पर होगी. उद्योग विभाग द्वारा सरकार की ऐसी योजनाएं हैं, जिनका लाभ उद्यमियों को मिले इसके लिए पूरी कवायद की जा रही है.
कॉल टू एक्शन
कानपुर के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है. कानपुर की इस ऐतिहासिक तकनीकी छलांग के बारे में आपकी क्या राय है? हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में कमेंट बॉक्स में 'वंदे मातरम' या 'जय हिंद' जरूर लिखें और इस गर्व को हर एक भारतीय तक पहुंचाने के लिए स्टोरी को शेयर करें !
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