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कानपुर में डॉ. दिनेश शर्मा; आपातकाल को बताया 'संविधान हत्या दिवस', कहा- राम मंदिर गबन का दोषी चाहे कितना भी बड़ा हो जेल जाएगा

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले दिनेश शर्मा; ट्रस्ट ने खुद कराई FIR ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे काले अध्याय आपातकाल पर आयोजित एक संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस व विपक्षी दलों पर तीखे राजनीतिक बाण चलाए. पूर्व उपमुख्यमंत्री ने 25 जून 1975 की रात को संविधान हत्या दिवस करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा खुद को संविधान से ऊपर रखने का षड्यंत्र रचा है, जबकि आज का बदला हुआ उत्तर प्रदेश पूरी तरह से माफिया मुक्त और विकास पथ पर अग्रसर है. डॉ. दिनेश शर्मा ने 25 जून 1975 की रात का जिक्र करते हुए कहा कि वह देश के इतिहास का सबसे काला दिन था, जिसे आज पूरा देश संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करता है. दिनेश शर्मा का दावा- यूपी चुनाव 2027 में फिर बनेगी भाजपा सरकार. (Video Credit: ETV Bharat) आपातकाल के काले दिनों का जिक्र: इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे संविधान को ताक पर रख दिया था. काले आपातकाल के दौरान देश भर में एक लाख से अधिक बेकसूर लोगों को जबरन डीआईआर और मीसा जैसे जघन्य कानूनों के तहत जेलों में ठूस दिया गया था. इस दमनकारी दौर में प्रेस की स्वतंत्रता पर क्रूरतापूर्वक सरकारी पहरा बिठाया गया और कई निर्दोष नागरिकों को 19 महीनों तक अदालत से जमानत तक नहीं मिली थी. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर कोई कानूनी शिकंजा न कस सके, इसके लिए अदालतों की सुनवाई रोकने और संसद को बाईपास करने वाले तानाशाही कानून बनाए गए थे. विपक्ष के मंदिर दौरों पर कसा तंज: कांग्रेस का राजनीतिक इतिहास हमेशा से संविधान को किनारे रखकर खुद को देश में सर्वोपरि स्थापित करने का रहा है. विपक्ष की बदलती राजनीतिक शैली पर तंज कसते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के प्रति बढ़ते जनविश्वास और आगामी चुनावों को देखकर अब सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को भगवान की याद सताने लगी है. दिल्ली के नेताओं के अयोध्या दौरे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पहले ये नेता नानी का हवाला देकर कहते थे कि जहां जबरन मंदिर बनाया गया है, वहां दर्शन करने नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज वही जगह इनके लिए अचानक पवित्र हो गई है. उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वह दिन दूर नहीं जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव भी मंदिरों में रामलला के सामने घंटी बजाते और हनुमान जी की आरती गाते दिखेंगे.