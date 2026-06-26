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कानपुर में डॉ. दिनेश शर्मा; आपातकाल को बताया 'संविधान हत्या दिवस', कहा- राम मंदिर गबन का दोषी चाहे कितना भी बड़ा हो जेल जाएगा

आपातकाल संगोष्ठी के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कांग्रेस और विपक्षी दलों को घेरा और 25 जून 1975 को संविधान हत्या दिवस बताया.

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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले दिनेश शर्मा; ट्रस्ट ने खुद कराई FIR (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 4:28 PM IST

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कानपुर: भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे काले अध्याय आपातकाल पर आयोजित एक संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस व विपक्षी दलों पर तीखे राजनीतिक बाण चलाए.

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने 25 जून 1975 की रात को संविधान हत्या दिवस करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा खुद को संविधान से ऊपर रखने का षड्यंत्र रचा है, जबकि आज का बदला हुआ उत्तर प्रदेश पूरी तरह से माफिया मुक्त और विकास पथ पर अग्रसर है. डॉ. दिनेश शर्मा ने 25 जून 1975 की रात का जिक्र करते हुए कहा कि वह देश के इतिहास का सबसे काला दिन था, जिसे आज पूरा देश संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करता है.

दिनेश शर्मा का दावा- यूपी चुनाव 2027 में फिर बनेगी भाजपा सरकार. (Video Credit: ETV Bharat)

आपातकाल के काले दिनों का जिक्र: इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे संविधान को ताक पर रख दिया था. काले आपातकाल के दौरान देश भर में एक लाख से अधिक बेकसूर लोगों को जबरन डीआईआर और मीसा जैसे जघन्य कानूनों के तहत जेलों में ठूस दिया गया था. इस दमनकारी दौर में प्रेस की स्वतंत्रता पर क्रूरतापूर्वक सरकारी पहरा बिठाया गया और कई निर्दोष नागरिकों को 19 महीनों तक अदालत से जमानत तक नहीं मिली थी. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर कोई कानूनी शिकंजा न कस सके, इसके लिए अदालतों की सुनवाई रोकने और संसद को बाईपास करने वाले तानाशाही कानून बनाए गए थे.

विपक्ष के मंदिर दौरों पर कसा तंज: कांग्रेस का राजनीतिक इतिहास हमेशा से संविधान को किनारे रखकर खुद को देश में सर्वोपरि स्थापित करने का रहा है. विपक्ष की बदलती राजनीतिक शैली पर तंज कसते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के प्रति बढ़ते जनविश्वास और आगामी चुनावों को देखकर अब सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को भगवान की याद सताने लगी है. दिल्ली के नेताओं के अयोध्या दौरे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पहले ये नेता नानी का हवाला देकर कहते थे कि जहां जबरन मंदिर बनाया गया है, वहां दर्शन करने नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज वही जगह इनके लिए अचानक पवित्र हो गई है. उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वह दिन दूर नहीं जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव भी मंदिरों में रामलला के सामने घंटी बजाते और हनुमान जी की आरती गाते दिखेंगे.

राम मंदिर एसआईटी जांच पर सफ़ाई: ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी अयोध्या में कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थीं और कोर्ट में हलफनामा देकर रामलला को काल्पनिक बताया था, लेकिन आज हार के डर और वोट के लालच में इनका यह वेष जनता के सामने आ गया है. श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से जुड़े विवादों और SIT जांच के सवाल पर डॉ. दिनेश शर्मा ने विपक्ष के आरोपों को दुर्भावनापूर्ण मंशा से प्रेरित बताया. उन्होंने स्पष्ट किया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खुद इस मामले में स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 8 लोगों को चिह्नित कर एसआईटी जांच बैठा दी गई है. उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पूरी जांच निष्पक्ष, बिना किसी बाहरी दबाव और भेदभाव के हो रही है, इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचना चाहिए.

उपचुनावों में बीजेपी की जीत का दावा: जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह पूरी तरह तय है कि जो भी दोषी होगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सलाखों के पीछे जाएगा. उन्होंने विपक्ष को खुली चुनौती दी कि यदि किसी नेता के पास कोई पुख्ता सबूत है, तो वे मीडिया में बयानबाजी करने के बजाय उसे सीधे एसआईटी को सौंपें. हाल ही में पश्चिम बंगाल के दौरे से लौटे डॉ. दिनेश शर्मा ने विभिन्न राज्यों के उपचुनावों में भाजपा की जीत को राष्ट्रवाद की जीत बताया.

विकसित उत्तर प्रदेश का बड़ा संकल्प: उन्होंने दावा किया कि बंगाल, असम और पुडुचेरी के चुनावी नतीजों ने साबित कर दिया है कि जनता ने तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले सनातन विरोधियों को कड़ा सबक सिखाया है. इन नतीजों का सीधा असर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 पर पड़ेगा, जहां भाजपा एक बार फिर पूर्ण बहुमत से अपना परचम लहराएगी. पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता और घुसपैठ के मुद्दे पर बोलते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेशी और विदेशी घुसपैठियों से निपटने के लिए देशहित में हर जरूरी कानून बनाया जाएगा.

देश में सब कुछ नियम-कायदों के तहत होगा और किसी के साथ कोई जोर-जबरदस्ती नहीं होने वाली है. उन्होंने अंत में दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विकसित राष्ट्र और उत्तर प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प के साथ भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से काम कर रहा है.

यह भी पढ़ें- चंपत राय ने छोड़ा अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट, अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा; दान गबन विवाद में नया मोड़

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