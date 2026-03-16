ETV Bharat / state

Dowry Harassment; पति अश्लील वीडियो दिखा कर करता था ऐसा काम, ससुर ने भी की शर्मनाक हरकत

कानपुर पनकी थाना क्षेत्र की विवाहिता ने पति और ससुर पर उत्पीड़न व घर से निकालने की शिकायत दर्ज कराई है.

कानपुर में देहज प्रताड़ना.
कानपुर में देहज प्रताड़ना. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 12:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : पनकी थाना क्षेत्र की विवाहिता ने अपने पति और ससुर के खिलाफ संगीन आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त को शिकायती पत्र दिया है. विवाहिता का आरोप है कि प्रेम विवाह के बाद ससुराल पक्ष 10 लाख रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित कर रहा है. विवाहिता के अनुसार पति अश्लील वीडियो दिखाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म करता है. पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर केस दर्ज कर लिया है.


पनकी थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया के अनुसार रतनपुर की रहने वाली युवती ने नौकरी के दौरान जबलपुर के एक युवक से प्रेम होने पर 24 अप्रैल 2024 को हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी. शादी के समय वधू पक्ष ने करीब 12 लाख रुपये खर्च किए थे. जिसमें 5 लाख नगद और गहने शामिल थे. आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद पति और ससुरालजनों ने 10 अतिरिक्त रुपयों की मांग रख दी. दहेज न मिलने से तरह तरह दबाव बनाना शुरू कर दिया और मारपीट की जाने लगी.


विवाहिता का आरोप है कि पति पर नशे में अश्लील वीडियो दिखाकर अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है. इसके अलावा ससुर ने जबरन कमरे में घुसकर नाजायज संबंध बनाने की कोशिश की. विरोध करने पर प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया है. थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. जांच में जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

KANPUR CRIME
दहेज प्रताड़ना
ALLEGATION OF DOWRY HARASSMENT
DOWRY
DOWRY HARASSMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.