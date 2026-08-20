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कानपुर: गिल्ली-डंडा खेलते वक्त पेट के आर-पार हुई 7 फीट लंबी लाठी, डॉक्टरों ने 4.5 घंटे के ऑपरेशन से बचाई जान

डॉक्टरों ने साढ़े चार घंटे केऑपरेशन के बाद 16 वर्षीय छात्र के पेट के आर-पार हुई 7 फीट लंबी लाठी को सफलतापूर्वक निकाल दिया.

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पेट के आर-पार हुई 7 फीट लंबी लाठी निकालकर बचाई 16 वर्षीय छात्र की जान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 9:23 PM IST

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कानपुर: कानपुर के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम ने गिल्ली-डंडा खेलने के दौरान बाउंड्री से गिरकर पेट के आर-पार हुई सात फीट लंबी लाठी को करीब साढ़े चार घंटे के जटिल ऑपरेशन के बाद सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया है.

कन्नौज जिले के रहने वाले हाईस्कूल के छात्र विशाल के साथ हुई इस गंभीर घटना के बाद अब हालत पूरी तरह से सामान्य है, और उसे लगभग बीस दिन के इलाज के बाद 19 अगस्त को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है.

जानकारी देतीं मां और चिकित्सक. (Video Credit: ETV Bharat)

डॉ. बृजेश यादव की टीम ने रचा इतिहास: ऑपरेशन करने वाले वरिष्ठ सर्जन डॉ. बृजेश यादव ने बताया कि 31 जुलाई की रात को जब मरीज को गंभीर हालत में लाया गया, तब तीन डॉक्टरों के पैनल, दो एनेस्थेटिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ की एक आपातकालीन टीम गठित की गई. डॉ. बृजेश यादव के अनुसार, रात करीब बारह बजे से तड़के साढ़े चार बजे तक चले इस ऑपरेशन में सबसे पहले शरीर के बाहर के हिस्से को ग्राइंडर से काटा गया, और फिर लाठी को एक-एक इंच बाहर निकालते हुए अंदरूनी रूप से क्षतिग्रस्त अंगों को साथ-साथ रिपेयर किया गया.

खेलते समय बाउंड्री से नीचे गिरने से हुआ हादसा: घायल छात्र के परिजनों ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 31 जुलाई की शाम पांच बजे विशाल गांव के लड़कों के साथ खेल रहा था, तभी कॉलेज की पांच फीट ऊंची बाउंड्री से संतुलन बिगड़ने के कारण वह नीचे गिर गया और जमीन पर पहले से खड़ी लाठी उसके पेट में लगभग तीन फीट तक घुस गई. अनिकेत यादव के मुताबिक, पहले वे लोग विशाल को तालग्राम सरकारी अस्पताल और फिर तिर्वा मेडिकल कॉलेज ले गए, जिसके बाद उसे कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया था.

ग्राइंडर से काटकर निकाली गई पेट में घुसी लाठी: हैलट अस्पताल में इलाज में देरी होने और रात के समय ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों द्वारा कथित तौर पर मना किए जाने के कारण परिजनों ने उन्हें उसी रात करीब ग्यारह बजे कल्याणपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉ. बृजेश यादव की देखरेख में उसका सफल उपचार हुआ. विशाल के पिता शिवपाल यादव, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं, अपने बेटे के सुरक्षित वापसी और पूरी तरह स्वस्थ होने पर बेहद राहत महसूस कर रहे हैं.

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