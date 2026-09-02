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कानपुर के एलएलआर अस्पताल डॉक्टरों ने किया जटिल हर्निया का सफल ऑपरेशन, यह थी सबसे बड़ी चुनौती

टैप लैप्रोस्कोपिक तकनीक से फंसी हुई आंत को सुरक्षित करके हर्निया का सफल ऑपरेशन किया गया है.

सर्जरी के दौरान मौजूद प्रिंसिपल व अन्य डॉक्टर्स की टीम.
सर्जरी के दौरान मौजूद प्रिंसिपल व अन्य डॉक्टर्स की टीम. (Photo Credit : Media Cell, GSVM Medical College)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 9:29 AM IST

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कानपुर : एलएलआर अस्पताल में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है. एलएलआर अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने गोविंद नगर निवासी 41 वर्षीय पुरुष मरीज के बाईं ओर के जटिल एवं फंसे हुए इंग्वाइनो-स्क्रोटल हर्निया की एडवांस लैप्रोस्कोपिक टैप तकनीक से सफल सर्जरी की. सर्जिकल टीम ने बड़े चीरे के बजाय टैप लैप्रोस्कोपिक तकनीक से फंसी हुई आंत को सुरक्षित किया और हर्निया का सफल ऑपरेशन किया है.

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि मरीज करीब चार वर्षों से बाईं ओर इंग्वाइनो-स्क्रोटल सूजन से परेशान था. पिछले चार दिनों से यह सूजन वापस अंदर नहीं जा रही थी. जांच व क्लिनिकल मूल्यांकन के बाद मरीज में बाईं ओर का इंग्वाइनो-स्क्रोटल इनकार्सरेटेड ऑब्सट्रक्टेड स्लाइडिंग इंग्वाइनल हर्निया का उपचार किया गया.

ऑपरेशन के दौरान हर्निया में सिग्मॉइड कोलन यानी (बड़ी आंत) का एक हिस्सा मौजूद मिला जो स्लाइडिंग हर्निया का हिस्सा था. साथ ही कॉर्ड लिपोमा भी पाया गया। इस पूरे मामले को लेकर जीएसवीएम मेडिकल कालेज के यह सर्जरी तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि हर्निया पुराना, फंसा हुआ एवं अवरोध उत्पन्न करने वाला था. साथ ही उसमें बड़ी आंत भी शामिल थी. मरीज का बीएमआई 34 होने के साथ-साथ वह उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) से भी ग्रसित था. इन परिस्थितियों के बाद भी सफल ऑपरेशन किया है.



ऑपरेशन डॉ. संजय काला (प्राचार्य, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज), डाॉ. आरके जौहरी व डॉ. अनुराग सिंह के नेतृत्व में जनरल सर्जरी विभाग की टीम द्वारा सफलता के साथ किया गया. सर्जिकल टीम में जेआर-3 डॉ. आलोक एवं डॉ. मुकेश, जेआर-2 डॉ. सूर्यांश व डॉ. विशाल तथा जेआर-1 डॉ. शशांक तथा डॉ. शाश्वत शामिल रहे.


ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया की जिम्मेदारी सी/आई डॉ. अपूर्वा के नेतृत्व में एनेस्थीसिया टीम ने संभाली. टीम में एसआर डॉ. नेहा, जेआर-3 डॉ. हृदेश, जेआर-2 डॉ. ध्रुविका तथा जेआर-1 डॉ. रक्षा शामिल रहीं. मरीज ने ऑपरेशन को अच्छी तरह सहन किया और सर्जरी के बाद उसकी स्थिति स्थिर रही. उसे बिना किसी तत्काल जटिलता के पोस्ट-ऑपरेटिव वार्ड में स्थानांतरित किया गया.

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