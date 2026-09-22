कानपुर GSVM मेडिकल कॉलेज ने चिकित्सकों ने महिला के स्तन से निकाला 5.4 किलो का फाइलोड्स ट्यूमर
जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के नेतृत्व में चिकित्सकों ने जटिल सर्जरी कर महिला मरीज की बचाई जान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 1:02 PM IST
कानपुर : गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज (जीएसवीएम) के डॉक्टर्स ने 25 साल की महिला मरीज के स्तन से 5.4 किलोग्राम का फाइलोड्स ट्यूमर निकाल कर एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है. डॉक्टर्स टीम ने अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला के बाएं स्तन में मौजूद फाइलोड्स ट्यूमर (स्तन की कैंसर रहित गांठ) को निकालने में सफलता हासिल की है.
मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि परीक्षण के बाद डॉक्टर्स को पता लगा कि गांठ 5.4 किलोग्राम वजन का आकार ले चुकी है. इसके बाद आठवें माह से ही महिला का इलाज शुरू किया गया. हालांकि, डॉक्टर्स के सामने महिला व उसके बच्चे दोनों को बचाना बड़ी चुनौती था. पहले नौ माह का समय पूरा होते ही महिला की डिलीवरी कराई गई. फिर सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. आरके सिंह, डॉ. एके चौधरी समेत अन्य चिकित्सकों की मदद से महिला मरीज के फाइलोड्स ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया. ऑपरेशन के बाद महिला व बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हैं.
पत्ती जैसा दिखता है फाइलोड्स ट्यूमर : जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि फाइलोड्स ट्यूमर, स्तन में होने वाला एक दुर्लभ प्रकार का ट्यूमर होता है. यह स्तन के संयोजी या सहायक ऊतक में विकसित होता है. इसकी जब जांच की जाती है तो यह शरीर में पत्ती के आकार जैसा दिखता है. यह कैंसर सामान्य तौर पर 30 से 40 साल की महिलाओं में अधिक होता है.
अभी तक डॉक्टर्स ने इन जटिल मामलों में मरीजों की बचाई जान
- 2 सितंबर 2026 को एक मरीज की टैप लैप्रोस्कोपिक तकनीक से जटिल हर्निया की सर्जरी की गई.
- 21 जुलाई 2026 को एक 10 साल के बच्चे के गले में फंसे एक के सिक्के को सर्जरी कर बाहर निकाला गया.
- 28 मई 2026 को सफल थ्री डी विधि से गॉल ब्लैडर की सर्जरी की गई.
- 18 मार्च 2026 को 62 साल के मरीज के मुंह के कैंसर की जटिल सर्जरी की.
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