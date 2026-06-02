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फर्जी आदेश प्रकरण में कानपुर डीएम की सख्त कार्रवाई, पेशकार को किया निलंबित, FIR

डीएम के निर्देश पर पेशकार के खिलाफ कराई गई FIR. ( Photo Credit; ETV Bharat )