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कानपुर में गैस सिलेंडर का संकट: डीएम ने दो एजेंसियों पर लगाया 11.18 लाख का जुर्माना

तीन दिन में बैकलॉग खत्म न होने पर होगी एफआईआर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर शहर में कई गैस एजेंसियां ऐसी हैं, जिनकी लापरवाही की बानगी जिलाधिकारी रोज अपने कार्यालय में बैठकर देख रहे थे. एजेंसियों के बाहर सुबह से लेकर शाम तक उपभोक्ताओं की लंबी कतारें दिख रही थीं और भीषण गर्मी में लोग हंगामा करने को मजबूर थे. ऐसे में बुधवार को जब डीएम ने देखा कि समस्या विकराल है, तो उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में गैस एजेंसी संचालकों और जिम्मेदार अफसरों के साथ आपात बैठक की. जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि होम डिलीवरी बढ़ाकर अधिकतम दो से तीन दिनों के अंदर सभी लंबित आपूर्ति हर हाल में पूरी की जाए. सुमिता और भागवत गैस एजेंसी पर गिरी गाज: समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कुछ गैस एजेंसियों पर भारी बैकलॉग होने के चलते उपभोक्ताओं को हफ्तों तक इंतजार करना पड़ रहा है. इस पर डीएम का पारा चढ़ गया और उन्होंने संबंधित एजेंसियों को तीन दिन के भीतर स्थिति सामान्य करने का कड़ा अल्टीमेटम दिया. विभागीय आंकड़ों के अनुसार, सुमिता गैस एजेंसी पर 2102, भागवत गैस एजेंसी पर 3588 और मीरा गैस एजेंसी पर 2097 सिलेंडरों का बैकलॉग पाया गया है. डीएम के निर्देश पर अब तक दो एजेंसियों पर कुल 11.18 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा चुका है. शिकायत रजिस्टर बनाने के निर्देश. (Photo Credit: ETV Bharat)