कानपुर में माघ मेला स्नान पर्व पर बंद रहेंगी टेनरियां; गंगा में गिरने वाले नाले भी होंगे टैप

कानपुर: कुछ ही दिन में माघ मेला स्नान पर्व की शुरुआत हो जाएगी. इसे लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों, टेनरी संचालकों, स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की. श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इस मंथन किया गया. डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि गंगा में गिर रहे नालों को अस्थायी तौर पर बंद किया जाए.

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि माघ मेला स्नान पर्व पर सभी टेनरियां बंद रहेंगी. इसके लिए टेनरी संचालकों से बात की गई है. कहा, कि सभी स्नान पर्व से एक दिन पहले टेनरी पूरी तरह काम बंद कर दें. स्नान पर्व के अगले तीन दिन भी टेनरियां बंद रहेंगी.

टेनरी में किसी तरीके का काम हो रहा है, या नहीं? इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसर बंदी से एक दिन पहले रात में 12 से दो बजे तक जांच करेंगे. अगर, किसी टेनरी में संचालन मिलता है, तो संचालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सभी अफसरों से कहा कि टेनरी पंपिंग स्टेशन का भी लगातार निरीक्षण किया जाएगा. इसी तरह कॉमन सीवेज पंपिंग स्टेशन और एसटीपी पर बने स्लज गेट का भी निरीक्षण होगा. अगर किसी स्लज गेट से दूषित पानी गंगा में जाता है, तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.