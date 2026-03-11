ETV Bharat / state

कानपुर में LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी पर DM सख्त, दिए ये आदेश

शहर में एलपीजी गैस की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की, कई गैस कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने एलपीजी गैस की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की.
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने एलपीजी गैस की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 8:11 AM IST

कानपुर: जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को कैंप कार्यालय में शहर में एलपीजी गैस की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की. इस दौरान क्रूड ऑयल, पेट्रोल-डीजल और घरेलू एलपीजी की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में एडीएम (सिविल सप्लाई) राजेश कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार सिंह तथा पेट्रोलियम कंपनियों आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के प्रतिनिधि मौजूद रहे.


बैठक में पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने डीएम को बताया कि जनपद में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह सामान्य है. अफसरों ने डीएम को बताया, एलपीजी के कुल 11,44,075 सक्रिय उपभोक्ता हैं, जिनमें आईओसीएल के 7,15,814, बीपीसीएल के 2,21,252 और एचपीसीएल के 2,07,009 उपभोक्ता शामिल हैं. सभी उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबजारी न हो: जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों से कहा, घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी न हो, इसका सभी को विशेष ध्यान रखना होगा. यदि कोई व्यक्ति घरेलू सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पाया जाए तो उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में सख्त कार्रवाई करें. डीएम ने गैस कंपनियों को निर्देशित किया सिलेंडरों की आपूर्ति फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर की जाए. जिस उपभोक्ता की बुकिंग पहले हो, उसे प्राथमिकता के आधार पर पहले सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति उपभोक्ताओं के घर पर ही की जाएगी और ओटीपी व्यवस्था अनिवार्य रहेगी. सिलेंडर प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी आने की आवश्यकता नहीं है.

अफवाहों पर ध्यान न दें: जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें. जिले में घरेलू एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी.

पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया जिले में कुल 319 पेट्रोल पंप संचालित हैं. जहां पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है. सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और कहीं भी कमी की स्थिति नहीं है. गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने यह भी बताया जिले में लगभग 11 हजार कॉमर्शियल गैस कनेक्शन हैं. अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को कमर्शियल कनेक्शन के अनुरूप सिलेंडरों की आपूर्ति प्राथमिकता से की जाएगी.

