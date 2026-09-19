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कानपुर DM का अनोखा अंदाज: 18 किमी पैदल चलकर फरियाद लेकर पहुंची महिला का हाल जानने खुद पहुंचे घर

कानपुर के घाटमपुर में 18 किमी पैदल चलकर डीएम से गुहार लगाने वाली रिंकी के घर खुद पहुंचे जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह.

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घाटमपुर की रिंकी मिश्रा की बदली जिंदगी: कच्चे मकान की जगह खड़ा हुआ पक्का आशियाना. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 7:07 PM IST

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कानपुर: कहा जाता है कि अगर आपके हौसले बुलंद हों तो आपको सफलता जरूर मिलती है. यह बात घाटमपुर के बिरसिंहपुर में रहने वाली रिंकी पर पूरी तरह से साबित हो गई. शनिवार को जब जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह बिरसिंहपुर में रिंकी मिश्रा के घर पहुंचे, तो इस मुलाकात से पिछले संपूर्ण समाधान दिवस की यादें भी जुड़ गईं.

पिछले संपूर्ण समाधान दिवस पर जहां रिंकी अपनी परेशानियां लेकर डीएम तक पहुंची थी, वहीं इस बार डीएम खुद उसके दरवाजे पर खड़े थे.

10 साल पहले पति की हुई थी मौत. (Video Credit: ETV Bharat)

दो मुलाकातों के बीच बदल गई रिंकी के जीवन की तस्वीर: इन दो मुलाकातों के बीच रिंकी के जीवन की तस्वीर काफी बदल चुकी थी. उसके चेहरे पर चिंता की जगह मुस्कान थी और सामने पक्के आशियाने की दीवारें खड़ी हो रही थीं. बीते 18 जुलाई को अभावों से जूझ रही रिंकी करीब 18 किलोमीटर पैदल चलकर इस भरोसे के साथ जिलाधिकारी तक पहुंची थी कि उसकी बात सुनी जाएगी. रिंकी ने डीएम को बताया था कि उसके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है.

बारिश में कच्चे घर में रहने से बना रहता था मौत का डर: बारिश के मौसम में हमेशा कच्चे घर में रहने के दौरान हादसे का डर बना रहता था. रिंकी की बात सुनकर डीएम ने हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया था. शनिवार 19 सितंबर को घाटमपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का दिन था. ऐसे में इस बार रिंकी को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी और जिलाधिकारी खुद उसका हाल जानने उसके घर पहुंच गए.

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दिव्यांग बेटी को मिला यूनिक आईडी कार्ड: कन्या सुमंगला और आयुष्मान योजना का भी मिला लाभ (Photo Credit: ETV Bharat)

जनसहयोग से रिंकी के लिए बन रहा है पक्का मकान: जिलाधिकारी की पहल पर जनसहयोग से रिंकी का पक्का मकान बनवाया जा रहा है. घर की दीवारें खड़ी हो चुकी हैं और जल्द छत डालने की तैयारी चल रही है. जिस परिवार के लिए कभी कमजोर छत चिंता का कारण थी, वह अब अपने सामने पक्का आशियाना बनते देख रहा है. जिलाधिकारी ने निर्माण की प्रगति देखी और परिवार से बातचीत करके उनका हाल जाना.

पति की मौत के बाद अकेले दो बेटियों की उठाई जिम्मेदारी: रिंकी मिश्रा (41 वर्ष) की जिंदगी पिछले कई वर्षों से कड़े संघर्षों के बीच गुजर रही थी. पति राजीव मिश्रा की करीब 10 साल पहले अचानक हुई मृत्यु के बाद दो बेटियों की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी. बड़ी बेटी 16 साल की है और पूरी तरह दिव्यांग होने के कारण उसे लगातार देखभाल की जरूरत रहती है, जबकि छोटी बेटी अदिति 14 साल की है.

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आत्मनिर्भर बनी रिंकी मिश्रा: प्राथमिक विद्यालय में रसोइया के पद पर मिली नौकरी (Photo Credit: ETV Bharat)

सरकारी योजनाओं से रिंकी के परिवार को मिली आर्थिक सुरक्षा: आय का कोई स्थायी जरिया न होने से घर चलाने से लेकर बेटियों की पढ़ाई और इलाज की चिंता रिंकी को घेरे रहती थी. अब रिंकी की जिंदगी की छोटी-बड़ी कई चिंताएं भी एक-एक करके कम हुई हैं. जिस घर में रोज के राशन की चिंता थी, वहां अब अंत्योदय राशन कार्ड बन चुका है और रसोई गैस कनेक्शन भी मिल गया है. रिंकी की निराश्रित महिला पेंशन शुरू हो गई है और आयुष्मान कार्ड से परिवार को इलाज के खर्च की आर्थिक सुरक्षा मिली है.

आत्मनिर्भर बनी रिंकी, स्कूल में मिला रसोइया का काम: दिव्यांग बेटी का यूनिक आईडी कार्ड बन गया है, जिससे उसके लिए दिव्यांग कल्याण की योजनाओं का रास्ता खुल गया है. बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ भी दिया जा रहा है. रिंकी के लिए एक बड़ा बदलाव अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिलना भी है. घर के पास प्राथमिक विद्यालय में उसे रसोइया के रूप में काम मिल गया है.

रिंकी बोली- सरकारी मदद से बदल गई हमारी पूरी जिंदगी: अब उसके पास नियमित आय का अपना जरिया मौजूद है. कभी परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों और बेटियों के भविष्य को लेकर परेशान रहने वाली रिंकी के लिए सरकारी योजनाएं उसके जीवन को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनी हैं. अपने घर पर जिलाधिकारी को सामने देखकर रिंकी पिछली मुलाकात को याद किए बिना नहीं रह सकी. उसने बताया कि पिछली बार वह खुद साहब के पास गई थी और इस बार साहब उसके घर आए हैं, जिससे उसके पूरे परिवार को बहुत मदद मिली है.

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