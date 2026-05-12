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यहां तो लापरवाही की इंतहा है...उर्सला अस्पताल में डीएम का औचक निरीक्षण, 22 डॉक्टर मिले गायब, सैलरी काटने का निर्देश

कानपुर: डीएम खुद उस समय हैरान रह गए, जब उन्होंने मंगलवार को यूएचएम (उर्सला हॉर्समैन मेमोरियल) जिला पुरुष चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कई डॉक्टर एवं कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जबकि ओपीडी में मरीज इलाज के लिए इंतजार करते मिले. डीएम ने खुद कहा, यहां तो लापरवाही की इंतहा है. जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं में सुधार लाने तथा अनुपस्थित कार्मिकों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए.

मंगलवार सुबह करीब 9.30 बजे डीएम अस्पताल पहुंचे. निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी नगर डॉ. राजेश कुमार भी उपस्थित रहे. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. बीसी पाल अस्पताल में उपस्थित नहीं मिले. लगभग 9:40 बजे अस्पताल पहुंचे. चिकित्सा अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टॉफ एवं संविदा कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिकाओं को जब देखा, तो कुल 22 डॉक्टर समेत 32 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए.

ये डॉक्टर रहे गायब : अनुपस्थित चिकित्सकों में डॉ. राज किशोर, डॉ. एके कनौजिया, डॉ. आरसी यादव, डॉ. अरुण प्रकाश, डॉ. अशोक कुमार, डॉ. आरके अग्रवाल, डॉ. राजकुमार सिंह, डॉ. आशीष कुमार, डॉ. राहुल वर्मा, डॉ. विजय कुमार सिंह, डॉ. प्रीति मेहता तथा डॉ. महेश कुमार शामिल रहे. वहीं पैरामेडिकल स्टॉफ में नीलू, दयाशंकर, रजनीश और अमित सोनकर अनुपस्थित मिले. यह देख डीएम का पारा चढ़ गया. उन्होंने फौरन ही सभी डॉक्टर्स व कर्मियों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी कर दिया.

सीएमएस नहीं देखते उपस्थिति पंजीका, डीएम ने फटकारा: डीएम ने जब सीएमएस से पूछा, आप द्वारा क्या उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण किया जाता है? इसके जवाब में सीएमएस ने हां जरूर कहा, मगर हकीकत में जब डीएम ने खुद उपस्थिति पंजिका देखी तो वह चौंक गए. मई में अभी तक उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण नहीं किया गया था.