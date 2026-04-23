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कानपुर के DM का सुपर प्लान; गर्मी से निपटने के लिए अस्पतालों में बनेंगे कूल वार्ड, यात्रियों के लिए ये व्यवस्था

हाइवे पर वाहनों और राहगीरों की सुरक्षा को लेकर टास्ट फोर्स गठित, नगर आयुक्त ने कहा-कूलिंग सेंटर बनेंगे

कानपुर में डीएम का प्लान.
कानपुर में डीएम का प्लान. (Photo Credit; Media Cell District Administration)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 7:33 PM IST

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कानपुर: दिनों दिन तपिश बढ़ती जा रही है और पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार करने लगा है. राहगीर और आमजनों का गर्मी से बुरा हाल है. कुछ दिनों पहले शहर में एक गैस एजेंसी के बाहर लाइन में लगे उपभोक्ता गश खाकर गिर गए थे. ऐसे में गुरुवार को डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने हीटवेव एक्शन प्लान 2026 बनाया है. डीएम ने सीएमओ से कहा है कि जिला अस्पताल में कूल वार्ड स्थापित किए जाएं. साथ ही सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कम से कम पांच बेड के कूल रूम तैयार किए जाएं.

इसी तरह राजस्व विभाग के अफसरों से कहा है जिले के तालाबों और अन्य जल स्रोतों की सूची उपलब्ध कराएं, जिसके आधार पर सिंचाई विभाग गर्मी में उन्हें भरने की व्यवस्था करेगा. डीएम ने पुलिस विभाग से ट्रैफिक ड्यूटी में लगे कर्मियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है, जिससे नगर निगम उनके लिए शेड की व्यवस्था कर सके. वहीं, पशु चिकित्सा विभाग को गौशालाओं में पशुओं को लू से बचाने के लिए समुचित इंतजाम करने को कहा गया है.

बस अड्डे पर यात्रियों के लिए व्यवस्था: परिवहन विभाग के अफसरों से डीएम ने कहा कि बस अड्डों पर यात्रियों के लिए पेयजल और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराएं. जल निगम को हीटवेव के दौरान निर्बाध पेयजल आपूर्ति बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर टैंकरों से जलापूर्ति की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए. अग्निशमन विभाग को सभी केंद्रों पर 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और संसाधनों की सूची तैयार रखने को कहा गया, जिससे किसी भी आपात स्थिति में जल्द राहत पहुंचाई जा सके. डीएम ने कहा कि बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है. सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक आमजन को कई समस्याओं का सामना कर पड़ रहा है. पर, विभागों में कूलर, वाटर कूलर जैसे प्रबंध होंगे तो निश्चित तौर पर राहत की बारिश होगी.

हाईवे सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स: शहर के सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में डीएम की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क हादसों को कम करने के लिए मंथन हुआ. डीएम ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर अभियान चलाते हुए हटाया जाए और सड़क सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए. बैठक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में जिला स्तर पर जिला हाईवे सुरक्षा टास्क फोर्स गठित करने की जानकारी दी गई. इस टास्क फोर्स के माध्यम से हाईवे किनारे अतिक्रमण चिन्हित कर हटाए जाएंगे और भूमि उपयोग नियंत्रण की नियमित समीक्षा होगी. डीएम ने कहा, 137 अस्पतालों का सत्यापन किया जा रहा है, जहां यह सुविधा उपलब्ध होगी. घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया में नहीं उलझाया जाएगा और वह अपनी पहचान गोपनीय भी रख सकता है.

शहर में 264 दुर्घटना संभावित स्थान: डीएम ने क्रैश प्रोन स्थलों की समीक्षा में पाया कि सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा जिले में 264 दुर्घटना संभावित स्थान चिन्हित किए गए हैं. इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और सिंचाई विभाग के क्षेत्र शामिल हैं. अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ने डीएम को बताया, राष्ट्रीय राजमार्ग के 167 स्थलों पर सुधार किया गया है. लोक निर्माण विभाग के 83 स्थलों में से 26 पर काम पूरा हो चुका है, जबकि शेष 57 स्थलों के लिए 91.36 लाख रुपये का बजट स्वीकृत है.

हर खंड में एक कूलिंग सेंटर: कानपुर में हीटवेव से आमजन को राहत दिलाने के लिए डीएम के साथ ही गुरुवार को नगर आयुक्त ने सभी अधीनस्थ अफसरों संग बैठक की. उन्होंने कि कहा शहर के प्रमुख भीड़भाड़ वाले स्थलों पर लू व धूप (हीटवेब) से बचने के लिए हर खंड में स्थल को चिन्हित कर एक कूलिंग सेंटर बनवाएं. इसी तरह शहर की प्रमुख बाजारों में पेयजल की उपलब्धता, बिजली आपूर्ति एवं सुरक्षा वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां स्थानीय दुकानदारों, एनजीओ व नगर निगम से वाॅटर कूलर स्थापित कराने के निर्देश दिए.

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