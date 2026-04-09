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लिखावट ने जीता DM का दिल: इसके बाद जो हुआ,बेमिसाल हुआ

मोतियों की तरह सजे अक्षरों और एक समान आकार वाली पंक्तियों को देखकर जनतादर्शन कक्ष में मौजूद अधिकारी, कर्मचारी और फरियादी भी आश्चर्यचकित रह गए. कई लोग आवेदन को पास से देखने लगे और उसकी लिखावट की खुलकर सराहना करने लगे. कुछ देर के लिए जनतादर्शन कक्ष में यह आवेदन चर्चा का विषय बन गया.

कानपुर: क्या एक प्रार्थना पत्र की लिखावट किसी का भाग्य बदल सकती है? कानपुर के जनता दर्शन में कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ कागज़ पर उकेरे गए 'मोतियों' ने न केवल डीएम का ध्यान खींचा, बल्कि समस्या के समाधान की राह भी खोल दी.पहली नज़र में लगा कि कंप्यूटर का प्रिंट आउट है, लेकिन जब वास्तविकता सामने आई तो डीएम समेत पूरा ऑफिस दंग रह गया। जानिए एक साधारण से पेन ने प्रशासनिक गलियारे में किस तरह हलचल मचा दी।

आवेदक से डीएम ने पूछा, ये ऐप्लिकेशन किसने लिखी: डीएम ने आवेदन देने आए नर्वल क्षेत्र के रामसजीवन से पूछा यह आवेदन किसने लिखा है? रामसजीवन ने बताया यह उनकी पोती शिवानी ने लिखा है. यह सुनते ही जिलाधिकारी ने छात्रा की लिखावट की सराहना करते हुए कहा इतनी सुंदर और संतुलित लिखावट वास्तव में प्रशंसनीय है. डीएम के निर्देश पर एसडीएम नर्वल विवेक कुमार मिश्रा ने पेड़ों के विवाद से संबंधित मामले का समाधान भी कराया.

पेन सेट, किताब व स्कूल बैग देकर किया सम्मानित: बुधवार को जिलाधिकारी ने शिवानी को पेन सेट, किताब और स्कूल बैग देकर सम्मानित किया. इस दौरान उन्होंने छात्रा की कॉपियों का भी अवलोकन किया. उसकी सभी कॉपियों में मोतियों की तरह सजी सुंदर लिखावट देखकर जिलाधिकारी ने उसकी विशेष सराहना की और उसे जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया. आवेदनपत्र लिखने वाली शिवानी हाल ही में कक्षा नौ उत्तीर्ण कर अब कक्षा दस में पढ़ रही हैं. वह महर्षि दयानंद बब्बू लाल इंटर कॉलेज, उमरी नर्वल की छात्रा हैं. खास बात यह है शिवानी ने कभी किसी संस्थान से कैलियोग्राफी का प्रशिक्षण नहीं लिया है, फिर भी उसकी लिखावट इतनी सुंदर और आकर्षक है कि देखने वाला सहज ही प्रभावित हो जाता है.





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