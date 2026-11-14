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कानपुर में डेटा एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखी ऐसी बात

कानपुर : रायपुरवा थाना क्षेत्र के आचार्य नगर में शुक्रवार शाम एक निजी कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर ने अपने घर के कमरे में आत्महत्या कर ली. घटना सामने आने के बाद पुलिस को डायल 112 पर सूचना दी गई. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. प्राथमिक जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. शुरुआती जांच में पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है. जिसमें गंभीर बीमारियों से जूझने और किसी पर भी आश्रित न रहने की बात कही गई है.





रायपुरवा थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान दीपक शुक्ला (54) के रूप में हुई है. दीपक पिछले तीन दशकों से शहर में डेटा एक्सपर्ट नाम से कंप्यूटर सेंटर चला रहे थे. शहर में उनके कई सेंटर संचालित हैं. घटना के समय घर पर उनकी बुजुर्ग मां कुसुम शुक्ला मौजूद थीं. बेटा किसी कार्य से बाहर गया हुआ था. शुक्रवार शाम को जब उनकी पत्नी नीलम पनकी स्थित एक स्कूल से नौकरी करके घर लौटीं तो उन्होंने दीपक का शव फंदे से लटका देखा. जिसके बाद मौके पर पहुंचे बेटे और परिजनों ने पुलिस को सूचना दी.



घटनास्थल से बरामद सुसाइड नोट में दीपक शुक्ला ने लिखा है कि वह शुगर, ब्लड प्रेशर और न्यूरो से जुड़ी बीमारियों से बेहद परेशान थे. वह किसी पर भी आश्रित नहीं रहना चाहते थे. नोट में यह भी लिखा गया है कि उनके शव का पोस्टमार्टम न कराया जाए. परिजनों के अनुसार वह लंबे समय से गंभीर बीमारियों के कारण काफी तनाव में चल रहे थे. पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.



