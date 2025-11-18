ETV Bharat / state

डिजिटल अरेस्ट; एनआईए अधिकारी बताकर कानपुर की महिला से 6 लाख 66 हजार की ठगी

दिल्ली ब्लास्ट और आतंकी संगठनों से संबंध बताकर साइबर जालसाज ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं.

कानपुर में महिला से ठगी.
कानपुर में महिला से ठगी. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 7:46 AM IST

कानपुर : दिल्ली के लाल किला के पास कार में हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं. वहीं साइबर ठगों ने भी इसके जरिए अपना जाल बिछा रखा है. आतंक संबंधी अफवाहों के बीच साइबर ठग लोगों को अपने झांसे में लेकर डिजिटल अरेस्ट करके ठगी कर रहे हैं. ताजा मामला कानपुर से सामने आया है. यहां ठग ने खुद को एनआईए का अधिकारी बताकर एक महिला से 6 लाख 66 हजार रुपये का आरटीजीएस करा लिया. महिला ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

जानकारी देतीं एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा. (Video Credit : ETV Bharat)

एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा के अनुसार शहर की रहने वाली सुनीता गौड़ (45) ने बीते 9, 10 व 11 नवंबर के बीच डिजिटल अरेस्ट करके ठगी की शिकायत दर्ज कराई है. सुनीता के मुताबिक ठग ने खुद को एनआईए का अधिकारी बताते हुए दिल्ली में हुई आतंकी घटना से संबंध का डर दिखाकर 6 लाख 66 हजार रुपये की राशि आरटीजीएस करा ली. इसके अलावा गोविंद नगर निवासी पंकज चड्ढा और विजयनगर के रहने वाले रिटायर्ड बैंकर के पास भी ठगों का कॉल आया. हालांकि संदेह होने पर उन्होंने कॉल कट कर दी थी.


सुनीता गौड़ के पास जब अनजाने नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आया तो वह काफी ज्यादा घबरा गई और उन्होंने सोचा कि यह असली जांच है इसलिए उन्होंने ठग के जाल में फंस कर पैसे तुरंत भेज दिए हालांकि बाद में जब उन्हें जानकारी हुई कि जिस नंबर से उनके पास कॉल आया था वह फर्जी था इसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई वहीं पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद कुछ लोगों में अंदर पैदा करके ठगी का जाल फैला रहे हैं. हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क है. शहर की रहने वाले सुनीता के मामले में केस दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है. जल्दी ही जालसाजों का खुलासा किया जाएगा. बहरहाल लोगों को अवेयर रहने की जरूरत है. कोई भी सरकारी एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है. अगर आपको ऐसी कॉल आती है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. तत्काल अपने मोबाइल नंबर से 1930 पर कॉल कर के शिकायत दर्ज कराए. 2 घंटे के अंदर रकम वापस मिलने की संभावना रहती है.

