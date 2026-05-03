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धर्मपाल सिंह ने कसे भाजपाइयों के पेंच; कहा-बूथ स्तर पर संगठन को बनाएं सशक्त, बोले-11 को फिर आएंगे

कानपुर : भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने सभी मंडल प्रवासियों से अपने-अपने क्षेत्रों के प्रत्येक बूथ पर जाकर बूथ कमेटियों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. कहा-जिन बूथों पर कमेटियों का गठन पूरा नहीं है, उन्हें जल्द पूरा कर लिया जाए. साथ ही हर शक्ति केंद्र एवं बूथ पर जिम्मेदार कार्यकर्ता को बूथ का पालक एवं बूथ प्रवासी नियुक्त किया जाए. प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह शनिवार को नौबस्ता स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के 17 जिलों के जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों एवं सभी 254 मंडलों के प्रवासियों को संबोधित कर रहे थे.

नौबस्ता स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में मौजूद पदाधिकारी. (Photo Credit : Media Cell, BJP)

धर्मपाल सिंह ने कहा संगठन में बूथ स्तर के कार्य धरातल पर और अभिलेखों में शत-प्रतिशत पूर्ण होने चाहिए. मंडल प्रवासी, मंडल कमेटी से लेकर बूथ स्तर तक सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह सक्रिय और सुदृढ़ रहे. उन्होंने बूथ स्तर पर किए जाने वाले आवश्यक कार्यों की विस्तृत जानकारी भी बैठक में साझा की. मन की बात कार्यक्रमों को शत प्रतिशत बूथों पर सुनाए जाने को सुनिश्चित करने पर जोर दिया.

