केडीए 30 करोड़ से बिठूर के इस रास्ते को करेगा चौड़ा, उन्नाव-हरदोई का सफर होगा आसान

केडीए 30 करोड़ से बिठूर के इस रास्ते को करेगा चौड़ा, उन्नाव-हरदोई का सफर होगा आसान
10 से 24 मीटर तक चौड़ी हो जाएगी सड़क, शहरियों को मिलेगी बड़ी राहत.
कानपुर: कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने 30 करोड़ रुपये की लागत से मैनावती मार्ग को चौड़ा करने का फैसला लिया है. इसके लिए एस्टीमेट भी तैयार किया जा चुका है. इस मार्ग के चौड़े होने से वाहन पूरी गति के साथ फर्राटा भर सकेंगे. साथ ही उन्नाव-हरदोई का सफर भी लोगों के लिए आसान होगा. केडीए के आला अफसरों ने बताया, मैनावती मार्ग प्रोजेक्ट के लिए जागेश्वर मंदिर के पास सड़क को 10 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा. वहीं, सिंहपुर के पास 24 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी.
बता दें कि इस मार्ग पर आधे से एक फीट तक गड्ढों ने लोगों को कमर दर्द का मरीज बना दिया था. अब साढ़े पांच किलोमीटर लंबी इस सड़क की सूरत बदलने वाहन सवार पूरी गति के साथ फर्राटा भर सकेंगे.
बिठूर, उन्नाव और हरदोई का सफर होगा आसान: केडीए अफसरों ने बताया, मैनावती मार्ग के चौड़ीकरण से यात्रियों व राहगीरों के लिए जहां ऐतिहासिक धरा बिठूर तक जाना बेहद आसान हो जाएगा. वहीं, बिठूर से ही यात्री उन्नाव और फिर आगे हरदोई तक जा सकेंगे. अभी उन्नाव और हरदोई जाने के लिए यात्रियों को गंगा बैराज, जीटी रोड या दूसरे रास्तों का विकल्प चुनना पड़ता है. लेकिन, इस मार्ग के बन जाने से यात्रियों का काफी समय बचेगा और उनके लिए रोड चौड़ी होने से सफर सुगम हो सकेगा. बिना जाम में फंसे यात्री आसानी से अपने गंतव्य पहुंच सकेंगे.
केडीए विकसित कर रहा न्यू कानपुर सिटी: उन्होंने कहा कि कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की सबसे महत्वाकांक्षी योजना- न्यू कानपुर सिटी की लांचिंग भी जल्द है. ऐसे में इसी मार्ग के पास इस योजना के विकसित होने से यहां आसपास रहने वाले 10 लाख लोगों को बड़ी सौगात मिल जाएगी. केडीए ने मैनावती मार्ग को चौड़ा करने का पूरा खाका खींच लिया है. एक हफ्ते के अंदर ही इस मार्ग की सूरत बदलने का काम शुरू हो जाएगा.
