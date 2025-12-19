बिना मैप और लेआउट वाले प्लॉट्स पर एक्शन, कानपुर विकास प्राधिकरण चलाएगा बुलडोजर
केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने हिंदूपुर, सिंहपुर कछार, ख्यौरा, प्रतापपुर हरी में 39 भवनों के लिए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है.
कानपुर: कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) से बिना मैप तैयार कराए और बिना लेआउट बनवाए प्लाटिंग कराना 39 लोगों को भारी पड़ गया है. शहर में शुक्रवार को केडीए के ओएसडी (प्रवर्तन जोन 1B) डॉ. रवि प्रताप सिंह ने विकास नगर में एक भवन को सील करा दिया. वहीं, बिठूर क्षेत्र के आसपास हिंदूपुर, सिंहपुर कछार, ख्यौरा, प्रतापपुर हरी समेत अन्य स्थानों पर बने 39 भवनों के लिए ध्वस्तीकरण आदेश जारी कर दिए हैं.
केडीए की ओर से नोटिस जारी की गईं: इस अवैध प्लाटिंग कराने वाले सभी लोगों को केडीए की ओर से नोटिस जारी की गईं. इसमें 15 दिनों का समय दिया गया. अफसरों का कहना है कि अगर 15 दिनों में लोग खुद प्लाट को ध्वस्त करा देंगे तो ठीक, वरना केडीए अफसरों की टीम यहां बुलडोजर लेकर पहुंचेगी और ध्वस्तीकरण करा दिया जाएगा.
मानक के अनुसार नहीं बनाए गए प्लाट्स: अफसरों की इस तरह की कार्रवाई के बाद से पूरे बिठूर क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है. यहां प्लाटिंग कराने वालों का कहना था, वह प्राधिकरण में आला अफसरों के सामने अपनी बात रखेंगे. हालांकि, अफसरों का दावा किसी भी प्लाट को मानक के अनुसार नहीं बनाया गया. इसलिए सभी पर बुलडोजर चलेगा.
लालच में आकर न खरीदें प्लाट: केडीए के ओएसडी (प्रवर्तन जोन 1B) डॉ. रवि प्रताप सिंह ने कहा, केडीए अफसरों के पास ऐसे कई प्रार्थना पत्र आए हैं, जिनमें लोगों ने केडीए के प्लाट बिना किसी जानकारी के लालच में आकर खरीद लिए. हालांकि, उन्हें प्लाट पर कब्जा नहीं मिल सकेगा. उन्होंने कहा, अगर कोई अपना प्लाट खरीदना चाहता है, तो उसकी पूरी जानकारी पहले केडीए से कर ले. प्लाट का नक्शा पास होना चाहिए, लेआउट तैयार होना चाहिए. तभी जाकर प्लाट के लिए हामी भरनी चाहिए.
