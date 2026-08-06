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अब कानपुर में दिखेगा अंतरिक्ष का नजारा, केडीए बनाएगा हाई-टेक 'स्पेस पार्क', बच्चों के लिए लगेगा अनोखा प्लेनेटोरियम

लोगों की डिमांड पर पहल: लगातार कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अफसरों को जवाहरपुरम और शताब्दी नगर में रहने वाले लाखों लोग इस बात के लिए कह रहे थे, कि उन्हें आसपास कोई ऐसा पार्क मिल जाए, जिसमें वे लोग सपरिवार सभी घूम सकें. उन्हें कोई नया अनुभव मिल सके. बच्चों के लिए कुछ मनोरंजन हो सके. लोगों की इच्छा अब पूरी होने वाली है.

कानपुर: मंडल में एक अनोखे पार्क की कवायद में कानपुर विकास प्राधिकरण जुट गया है. बच्चों के लिए एजुकेशन थीम पर स्पेस पार्क का निर्माण कराने का संकल्प केडीए ने लिया है.

जवाहरपुरम और शताब्दी नगर योजना के तहत 15 हजार फ्लैट्स में लोगों ने रहना शुरू कर दिया. पब्लिक यूटिलिटीज को देखते हुए हम उन्हें कोई नई सौगात देना चाहते थे. इसलिए सभी ने मिलकर तय किया, कानपुर में पहला स्पेस पार्क बनाएंगे. इसके लिए बजट समेत अन्य काम शुरू कर दिए गए हैं.- अभय पांडेय, सचिव, केडीए

स्पेस पार्क की परिकल्पना: केडीए ने कानपुर मंडल में पहली बार स्पेस पार्क बनाने का फैसला किया है. एजुकेशन थीम पर इस पार्क को तैयार किया जाएगा. वहीं, यह एक ऐसा प्लेनेटोरियम होगा जहां बच्चे पूरे उत्साह और उल्लास के साथ विजिट कर सकेंगे और उन्हें अंतरिक्ष से जुड़ी तमाम रोचक जानकारियां मिल सकेंगी.

यूपी में झांसी, बरेली और मुरादाबाद में पहले से स्पेस पार्क बना हुआ है. उसी तर्ज पर अब कानपुर में बनाया जाएगा. प्राधिकरण अफसरों की ओर से साइट विजिट की जा चुकी है. कई विशेषज्ञों से बात की जा रही है. आने वाले समय में इसरो समेत अन्य अहम संस्थानों से भी हम बात करेंगे. जिससे छात्रों और आमजन को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जानकारी दी जा सके.- अभय पांडेय, सचिव, केडीए

कानपुर मंडल को मिलेगा पहला स्पेस पार्क और तारामंडल (Photo Credit: ETV Bharat)

खासियत जानिए: यह प्लेनेटोरियम थ्री डी बेस होगा, जो बच्चों को एक नया अनुभव देगा. स्पेस पार्क में इंट्रैक्टिव मॉडल्स, सैटेलाइट डिस्प्ले, वीआर, एआर अनुभव और बच्चों के लिए विज्ञान संबंधी गतिविधियों का भंडार होगा.

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