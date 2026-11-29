कानपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई; बिना नक्शा पास कराए बने छत पर चलवाया हथौड़ा
अफसरों ने जब भूखंड स्वामियों से उस तल का नक्शा मांगा, तो भूखंड स्वामी उसे न दिखा सके.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 8:04 AM IST
कानपुर: विकास प्राधिकरण (KDA) अफसरों की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है. शनिवार को केडीए ने चमनगंज में दो भूखंडों (करीब 650 वर्गमीटर क्षेत्रफल) के ऊपरी तल (छत के पास वाला भाग) को हथौड़े से तुड़वा दिया.
अफसरों ने जब भूखंड स्वामियों से उस तल का नक्शा मांगा, तो भूखंड स्वामी उसे न दिखा सके. इसी तरह अफसरों की ओर से क्षेत्र में पांच ऐसे और भवनों को चिन्हित किया गया, जो पूरी तरह से अवैध रूप से बने हैं. किसी का भी नक्शा नहीं पास है. इसके बावजूद इतनी ऊंची बिल्डिंग बन गईं, जिन्हें देखकर अफसर भी हैरान रह गए.
केडीए के जोन एक (ए) के प्रभारी अतुल राय ने बताया कि अब लगातार ऐसे भवनों को सील किया जाएगा जो मानकों को पूरा नहीं करते. कहा कि जोन एक में लगातार ऐसे भवनों की शिकायतें सामने आई हैं. पिछले दिनों 10 से अधिक भवनों को सील किया भी गया है. यह अभियान अब चलता रहेगा.
आम लोगों से की अपील: केडीए के जोन एक (ए) के प्रभारी अतुल राय ने आमजन से कहा कि अगर वह कोई भूखंड खरीद रहे हैं तो इस बात की जानकारी केडीए से जरूर कर लें, कि संबंधित भूखंड का नक्शा पास है या नहीं.
अगर नक्शा पास नहीं है, तो भूखंड न खरींदे. अन्यथा कार्रवाई के दौरान भूखंड परिसर को पहले सील किया जाएगा. इसके बाद बुलडोजर एक्शन होगा. इसलिए पहले से जानकारी करना जरूरी है.
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