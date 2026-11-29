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कानपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई; बिना नक्शा पास कराए बने छत पर चलवाया हथौड़ा

बिना नक्शा बने छत पर चलवाया हथौड़ा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: विकास प्राधिकरण (KDA) अफसरों की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है. शनिवार को केडीए ने चमनगंज में दो भूखंडों (करीब 650 वर्गमीटर क्षेत्रफल) के ऊपरी तल (छत के पास वाला भाग) को हथौड़े से तुड़वा दिया.

अफसरों ने जब भूखंड स्वामियों से उस तल का नक्शा मांगा, तो भूखंड स्वामी उसे न दिखा सके. इसी तरह अफसरों की ओर से क्षेत्र में पांच ऐसे और भवनों को चिन्हित किया गया, जो पूरी तरह से अवैध रूप से बने हैं. किसी का भी नक्शा नहीं पास है. इसके बावजूद इतनी ऊंची बिल्डिंग बन गईं, जिन्हें देखकर अफसर भी हैरान रह गए.