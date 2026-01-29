ETV Bharat / state

कानपुर में अवैध प्लॉटिंग पर ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन, 9.5 बीघा ज़मीन कब्जा मुक्त

कानपुर विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को साढ़े नौ बीघा जमीन पर बुलडोजर चलाया

अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन
अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 3:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की अवैध प्लाटिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन से शहर के बिल्डरों में अफरातफरी का माहौल है. केडीए ओएसडी डॉ.रवि प्रताप सिंह ने बताया कि जोन एक से पिछले 10 दिनों में ढाई बीघा जमीन को सील और 9.5 बीघा ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया है.

अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर कार्रवाई: डा.रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को गंगा बैराज के आसपास बिना नक्शा पास कराए बनी कई इमारतों को सील किया गया, साथ ही ख्यौरा कटरी में प्रिया गुप्ता व अन्य की साढ़े पांच बीघा जमीन पर बुलडोजर चलवाया गया. इसी तरह हिंदूपुर में विजय व अन्य की चार बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लाटिंग को मिनटों में ध्वस्त कर दिया गया. खुद ओएसडी अपने हाथों में लाउडस्पीकर लेकर बुलडोजर चालक व कर्मियों को अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने का निर्देश देते रहे.

इसी तरह प्रतापपुर हरि समृद्धि विहार फेस-2 में राहुल सिंह व राजेश कुशवाहा की ओर से ढाई बीघा जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को सील किया गया. केडीए, ओएसडी डा.रवि प्रताप सिंह ने बताया, गुरुवार को साढ़े नौ बीघा जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है. कानपुर शहर में इस जमीन की कीमत करीब 75 करोड़ रुपये लगाई जा रही है.

नक्शा पास प्लाट खरीदें: कार्रवाई के बाद ओएसडी डा.रवि प्रताप सिंह ने आमजन को जागरुक करते हुए कहा कि अगर वह शहर के जोन एक में किसी बिल्डर से प्लाट खरीद रहे हैं, तो वह सभी नियमों की पहले जानकारी कर लें. नक्शा पास होने पर ही प्लाट खरीदें. अन्यथा अवैध पाए जाने पर भूखंड को जब्त कर लिया जाएगा. फिलहाल शहर के जोन एक में केडीए अफसरों की अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन जारी है.

ये भी पढ़ें: अवैध प्लॉटिंग पर एक्शन; केडीए ने बिना नक्शा विकसित की जा रही प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर, कई निर्माण सील

ये भी पढ़ें: कानपुर में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन, एक हफ्ते में 100 करोड़ की ज़मीन कब्जामुक्त

TAGGED:

KDA KANPUR
KDA ACTION AGAINST ILLEGAL PLOTTING
KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
BULLDOZER ACTION ILLEGAL PLOTTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.