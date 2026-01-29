ETV Bharat / state

कानपुर में अवैध प्लॉटिंग पर ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन, 9.5 बीघा ज़मीन कब्जा मुक्त

कानपुर: कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की अवैध प्लाटिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन से शहर के बिल्डरों में अफरातफरी का माहौल है. केडीए ओएसडी डॉ.रवि प्रताप सिंह ने बताया कि जोन एक से पिछले 10 दिनों में ढाई बीघा जमीन को सील और 9.5 बीघा ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया है.

अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर कार्रवाई: डा.रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को गंगा बैराज के आसपास बिना नक्शा पास कराए बनी कई इमारतों को सील किया गया, साथ ही ख्यौरा कटरी में प्रिया गुप्ता व अन्य की साढ़े पांच बीघा जमीन पर बुलडोजर चलवाया गया. इसी तरह हिंदूपुर में विजय व अन्य की चार बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लाटिंग को मिनटों में ध्वस्त कर दिया गया. खुद ओएसडी अपने हाथों में लाउडस्पीकर लेकर बुलडोजर चालक व कर्मियों को अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने का निर्देश देते रहे.

इसी तरह प्रतापपुर हरि समृद्धि विहार फेस-2 में राहुल सिंह व राजेश कुशवाहा की ओर से ढाई बीघा जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को सील किया गया. केडीए, ओएसडी डा.रवि प्रताप सिंह ने बताया, गुरुवार को साढ़े नौ बीघा जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है. कानपुर शहर में इस जमीन की कीमत करीब 75 करोड़ रुपये लगाई जा रही है.