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कानपुर में KDA का एक्शन, बिना अप्रूवल बन रही बिल्डिंग सील; अग्निकांड के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई

बिना अप्रूवल बन रही बिल्डिंग सील. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर में मानकों को ताक पर रखकर बन रहीं ऊंची इमारतों को लेकर प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू कर दी है. कुछ दिनों पहले शहर के फीलखाना थाना क्षेत्र में जब राधिका अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग में अग्निकांड हुआ और उसमें दो लोगों की मौत हुई, इसके बाद ही प्राधिकरण के अफसरों की नींद खुली. अब विभिन्न जोन में अफसरों की टीम पहुंचकर सीलिंग की कार्रवाई कर रही है.

इसी क्रम में जोन एक में एक भवन को पूरी तरीके से सील कर दिया गया. वहीं मेस्टन रोड स्थित एक भवन को देखकर प्राधिकरण के अफसर उस समय हैरान रह गए, जब उन्होंने देखा कि भवन के बाहर केडीए की ओर से सील पट्टिका लगी थी. अंदर चोरी छिपे निर्माण कार्य जारी था.

कानपुर में KDA का एक्शन, (Video Credit: ETV Bharat) जोन एक के प्रभारी अतुल राय ने बताया कि नई सड़क के पास भूखंड संख्या 45/10 में लगभग ढाई सौ वर्ग मीटर जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कार्य चल रहा था. जब भूखंड स्वामी से भवन का मानचित्र मांगा गया, तो उसे मौके पर नहीं दिखाया गया. वहीं यह जानकारी भी मिली कि बिना नक्शा पास कराए ही भवन का निर्माण कार्य जारी था. ऐसे में फौरन ही भवन को सील करा दिया गया. उन्होंने बताया कि जब टीम के सदस्य वेस्टर्न रोड में सर्वे कर रहे थे. तभी देखा कि यहां पर इमरान व अन्य द्वारा प्लॉट संख्या 44/32 में अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा था. जबकि प्राधिकरण अफसरों द्वारा इसी बिल्डिंग को 12 अक्टूबर को सील किया गया था. साथ ही 17 अक्टूबर को पुलिस को भी जानकारी दी गई थी.