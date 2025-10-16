ETV Bharat / state

कानपुर में घर बनाने का सुनहरा मौका; केडीए बेचेगा 1000 प्लाट्स, जानिए लोकेशन और प्राइस?

कानपुर: दीपावली पर जहां सबसे अधिक लोगों की चाह नई गाड़ी, नए सामान खरीदने की होती है. ठीक उसी तरह लोग इस दिन पर नए घरों में प्रवेश लेते हैं. दीपावली के इस खुशनुमा माहौल में कानपुर की 60 लाख की आबादी के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की ओर से राहतभरी खबर सामने आई है. केडीए आगामी तीन से छह माह के अंदर 1000 नए प्लाट्स की स्कीम लाने जा रहा है. जवाहरपुरम सेक्टर एक व चार, शताब्दी नगर और बिनगवां में ये भूखंड होंगे. इसके लिए कुछ दिनों पहले प्राधिकरण के अफसरों ने बैठकें की थीं. जिस पर अंतिम मुहर लग गई. लोगों को घर बैठे इन भूखंडों के आवेदन का मौका मिलेगा. केडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर इन भूखंडों की पूरी जानकारी एक माह के अंदर अपलोड कर दी जाएगी.

60 से लेकर 300 वर्गमीटर तक भूखंडः केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया कि इस साल के अंत तक कानपुर विकास प्राधिकरण की सबसे महत्वाकांक्षी योजना न्यू कानपुर सिटी लांच हो रही है. जिसमें आमजन के लिए लगभग 1500 आवासीय भूखंड होंगे. हालांकि, न्यू कानपुर सिटी के अलावा जवाहपुरम सेक्टर एक व चार, शताब्दी नगर, अर्रा-बिनगवां में मिलाकर करीब 1000 भूखंड लाने जा रहे हैं. औसतन सभी स्थानों पर 300 भूखंड होंगे. इनमें आवासीय भूखंडों की संख्या अधिक होगी, जबकि 10 से 15 प्लाट व्यावसायिक होंगे. उन्होंने बताया, प्लाट्स का क्षेत्रफल 60 से शुरू होकर 300 वर्गमीटर तक रहेगा. जबकि कीमतें औसतन 20 लाख रुपये से शुरू होकर क्षेत्रफल के मुताबिक बढ़ती जाएंगी. आगामी तीन से छह माह के अंदर ये भूखंड आमजन ले सकेंगे.