कानपुर में नए साल से बॉटनिकल गार्डन में एंट्री फ्री, पनकी-मकसूदाबाद में बड़े-बड़े पार्क, KDA ने दी हरी झंडी

कानपुर: कानपुर विकास प्राधिकरण (Kanpur Development Authority) की गुरुवार को हुई बोर्ड बैठक में शहर के विकास से जुड़े 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में सड़कों के चौड़ीकरण, पार्कों के विकास, मैनपॉवर बढ़ाने और प्रशासनिक ढांचे के विस्तार पर विशेष फोकस किया गया. बैठक में तय हुआ कि एक जनवरी को बॉटनिकल गार्डन को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा. इसमें एंट्री फ्री कर दी जाएगी. इसके साथ ही मकसूदाबाद-पनकी में बड़े पार्क प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई. कुल 25 प्रोजेक्ट को पास किया गया.





छह जोन में विभाजित होगा कानपुर: बैठक में तय हुआ कि शहर को छह जोनों में विभाजित किया जाएगा. इससे कार्यों की मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन और प्रभावी हो सके. इसके साथ ही प्राधिकरण में मैनपॉवर बढ़ाने का भी फैसला लिया गया.





एसटीपी के लिए जमीन देगा केडीए: केडीए की ओर से जल निगम को छह स्थानों पर निशुल्क एसटीपी डिमांड पंपिंग स्टेशन और सीवर स्टेशन के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी. इनमें बारासिरोही, तात्या टोपे नगर फेज-2, विषयकपुर, नारा, नानकारी और गोवा गार्डन शामिल हैं.





एक जनवरी से बॉटनिकल गार्डन में एंट्री फ्री: नए साल वाले दिन यानी एक जनवरी से बॉटनिकल गार्डन को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा. खास बात यह है कि बॉटनिकल गार्डन में प्रवेश पूरी तरह से नि:शुल्क रहेगा.





मकसूदाबाद व पनकी में पार्क परियोजना मंजूर: केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया कि मकसूदाबाद में 300 एकड़ और पनकी में 100 एकड़ में पार्क परियोजना को भी मंजूरी दी गई है. वहीं अटल घाट से कंपनी बाग तक फोरलेन सड़क बनाने की योजना पूरी तरह तैयार है, जिसे रेरा के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है. अधिकारियों के मुताबिक करीब तीन सप्ताह में रेरा से अप्रूवल मिलने की संभावना है.







न्यू कानपुर सिटी के लिए 125 करोड़ का टेंडर: न्यू कानपुर सिटी के लिए 125 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया जा चुका है. इसके साथ ही सड़कों के चौड़ीकरण के लिए भी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. पनकी शताब्दी नगर में अभी तक जो फ्लैट्स बिके नहीं है उनके लिए विशेष योजना प्रस्तावित की है. पहले जहां 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर कब्जा मिलता था, अब 25 प्रतिशत राशि जमा करने पर कब्जा देने का प्रस्ताव पास हो गया है. ईडब्ल्यूएस और एमआईजी का कब्जा 20 प्रतिशत का अमाउंट देने पर मिलेगा.





बैठक के बाद पत्रकारों को मंडलायुक्त के विजयेंद्र पांडियन ने यह जानकारी दी. बोर्ड बैठक में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह, केडीए वीसी मदन सिंह गर्ब्याल, केडीए सचिव अभय पांडेय आदि मौजूद रहे.

